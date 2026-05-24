El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que su entidad articula con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar que en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 “no haya ninguna contingencia”.

En conferencia de prensa minutos antes del debate técnico entre los equipos de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, señaló que se ha fortalecido la presencia de fiscalizadores en diversas actividades, como la prueba de color y la impresión del material electoral.

“Estamos articulando de manera más cercana con la ONPE porque justamente los dos estamos involucrados en el proceso a efecto de garantizar que en esta nueva etapa no haya ninguna contingencia, ninguna incidencia respecto del despliegue logístico y cualquier otra incidencia alrededor de los cuales”, expresó.

“Hemos fortalecido por eso, a través del Jurado, primeramente, la presencia de fiscalizadores desde la prueba de color, las 24 horas del día, en cuanto a la impresión del material electoral”, agregó.

Burneo indicó que vienen acompañando no solamente con los diferentes fiscalizadores que existen, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y la Dirección Nacional de Fiscalización, sino a través del pleno mismo del JNE.

“Estamos yendo a los momentos claves como es la prueba de color, el primer despliegue del material que fue enviado al exterior. Lo que sigue finalmente, tenemos reuniones muy frecuentes con el jefe interino de la ONPE y con todos los equipos de ellos a efectos de fortalecer toda esta articulación poder detectar cualquier contingencia o cualquier medida que podamos entablar de cara a este proceso”, subrayó.

“También estamos transparentando la labor de fiscalización. Ya tenemos información en línea a efectos de que cada una de estas etapas pueda ser conocida por el público, porque entiendo que había mucha opacidad, muchas narrativas en torno a si el Jurado no había actuado”, añadió.

Explicó que la finalidad es que cada una de las etapas sea transparentada y conocida “en tiempo real” por la ciudadanía para que tengan un termómetro de cómo está yendo el proceso y si hay alguna brecha que pueda ser una campanada de riesgo en torno a esta labor.

“Hemos convocado a un comité de expertos para que nos ayude con su soporte técnico, con su asesoramiento para encontrar aquellos puntos que tengamos que nosotros fortalecer, puntualizar, mejorar de cara a este proceso de segunda vuelta, sobre la base de las lecciones aprendidas de la primera vuelta”, acotó.

Reunión con la ONPE

El titular del JNE enfatizó que este lunes 25 de mayo sostendrá una reunión con el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, de cara a lo que se viene en la segunda vuelta, luego de que el Consorcio AFE ganara la licitación para trasladar el material electoral en el balotaje.

“El día lunes nosotros vamos a poder tener otra reunión de trabajo en torno a estos temas que quizás inquietan a la ciudadanía y con ello yo podré dar a una respuesta más precisa en torno a este hallazgo de contraloría. Es un tema en torno a la contratación de una empresa”, remarcó.

“El tema del despliegue del material electoral es un tema estrictamente electoral que va más allá de la posible observación o no que haga contraloría. Repito, no nos informa, no tiene por qué hacerlo porque ello se ve en torno a la gestión administrativa. La gestión electoral nosotros la coordinamos muy cerca, en este caso, con los miembros del sistema electoral”, sentenció.