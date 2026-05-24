Resumen

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa poco antes del debate técnico. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa poco antes del debate técnico. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que su entidad articula con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para garantizar que en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 “no haya ninguna contingencia”.

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