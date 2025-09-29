El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que su institución auditará la solución tecnológica que utilizará la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la implementación del piloto de voto digital en las elecciones generales del 2026.

Durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, explicó que se fiscalizarán todos los aspectos que enmarcan el voto digital.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Ello va desde la infraestructura, dimensionamiento, flujo, componentes del sistema, arquitectura del software, seguridad digital y la ciberseguridad en cuanto a la aplicación y transporte de los datos, certificaciones y estándares internacionales, entre otros.

Además, la ONPE deberá remitir la Solución Tecnológica Voto Digital (STVD) al máximo organismo electoral el 15 de octubre, según se ha estimado.

LEE MÁS: César Acuña es la autoridad que ya acumula más infracciones a la neutralidad

Burneo indicó que el JNE ha ajustado su plan de fiscalización a dos meses, a pesar de que la experiencia comparada señala que este tipo de procedimiento se realiza normalmente en tres meses.

“Entendamos que es el primer intento. Realizada la fiscalización deben levantarse las observaciones y otros aspectos y, luego, se tiene que realizar, nuevamente, una evaluación en forma integral”, manifestó.

El titular del JNE expresó que el programa piloto considera una población mucho mayor a la aplicada en experiencias internacionales (casi 2 millones de personas en Perú frente a 5 mil en otros países), lo que incrementa los riesgos.

“Estonia, que es uno de los países más desarrollados en esta materia, pretendió hacer lo mismo, con un piloto muy grande, pero al final retrocedió y realizó uno con dos mil personas”, subrayó.

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Roberto Burneo indicó que la auditoría que realizará su institución es la que finalmente va a determinar la viabilidad del voto digital en nuestro país.

“Lo que no sabemos todavía, hasta el momento, es cómo va a ser el soporte. Sí nos preocupa mucho que el piloto sea con una gran cantidad de personas. Normalmente, la experiencia comparada se realiza con 2 mil personas o 5 mil votos. Este es un piloto de más de 2 millones de personas, lo cual sí nos genera mucha preocupación, considerando que es la primera experiencia en cuanto al voto digital”, dijo.