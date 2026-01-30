El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la candidatura al Senado de Patricia Chirinos, que irá con Renovación Popular, y excluyó a Luis Aragón, de Acción Popular, quien pretendía postular a la Cámara de Diputados por la región de Cusco con el partido Avanza País.

En el primer caso, el máximo organismo electoral acogió el argumento del abogado Virgilio Hurtado, en representación de Renovación Popular, quien había defendido la legalidad del proceso interno de dicho partido.

“Renovación Popular presentó todas las listas y se encuentra habilitada para ejercer la designación directa”, dijo en la audiencia del último miércoles al recordar que el pleno del organismo electoral ha resuelto casos similares a favor respecto a la data electoral.

El Jurado Electoral del Callao había desestimado la postulación de Chirinos Venegas en primera instancia al señalar que de la solicitud de inscripción, solamente uno de los 2 candidatos postulados había sido elegido en elecciones primarias.

Confirma improcedencia

De otro lado, el pleno del JNE confirmó la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco, que había declarado improcedente la inscripción del congresista Luis Aragón (Acción Popular) como candidato a diputado por Avanza País en las elecciones generales del 2026.

Dicho colegiado sustentó la improcedencia de la postulación de Aragón Carreño en la supuesta no acreditación del Acta de Designación Directa, señalando que no se habría adjuntado dicho documento en el escrito de subsanación.

Precisa que la autorización presentada para que el legislador postule por Avanza País carecería de validez debido a que habría sido suscrita por el personero legal de Acción Popular, quien -según el JEE- no ostentaría competencia para otorgar dicho permiso.

De este modo, Luis Aragón quedó fuera de los comicios del próximo 12 de abril y no podrá postular a la reelección en el Congreso.