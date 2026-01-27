El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó a los miembros titulares del Tribunal de Honor para las Elecciones Generales del 2026, cuyo cargo es ad honorem.

A través de la Resolución N° 0115-2026-JNE, informó que se trata de Claudia Carol Zavaleta Cortijo, Mariela Inés Noles Cotito y Óscar Fritz Alexander Salazar Gamboa.

Cabe indicar que las organizaciones políticas participantes en el actual proceso electoral aprobaron, el pasado 11 de diciembre, las propuestas de miembros del Tribunal de Honor.

“En el decálogo del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2026 se precisa que las organizaciones políticas suscribientes se comprometen a recurrir al Tribunal de Honor, así como a respetar y acatar sus decisiones, reconociéndolo como el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del citado pacto”, indicó.

El organismo electoral también recordó que el 2, 4 y 11 de diciembre de 2025, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en preparación al Pacto Ético Electoral.

Resolución del JNE sobre el Tribunal de Honor. (Foto: El Peruano)

En el año 2005, el Jurado Nacional de Elecciones impulsó la conformación del Tribunal de Honor y la suscripción del Pacto Ético Electoral, con el propósito de establecer principios y compromisos básicos que guíen un comportamiento ético entre los actores políticos durante las campañas electorales.

Detalló que en dichos procesos se debe promover el debate de propuestas y planes de gobierno, a fin de promover el voto informado por parte de la ciudadanía.

La resolución lleva las firmas de los integrantes del pleno del JNE y fue publicada este martes 27 de enero en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.