Casi 50 mil fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estarán desplegados en todos los locales de votación a nivel nacional el próximo 12 de abril, día de las elecciones generales del 2026.

Así lo informó Luis Ramos, asesor legal de Fiscalización del máximo electoral, quien detalló en JNE Media que habrá un fiscalizador por cada dos mesas de sufragio el día de los comicios.

“Vamos a tener 49 mil 501 fiscalizadores desplegados en los distintos locales de votación a nivel nacional. Lo que se ha previsto justamente con la alta dirección del JNE es garantizar que un fiscalizador pueda estar al tanto de dos mesas de sufragio”, expresó.

El funcionario indicó que anteriormente la proyección era de un fiscalizador por cada ocho mesas de votación. También remarcó que de esta manera se garantizará la legalidad de este proceso electoral.

“Justamente lo que buscamos es garantizar la legalidad de la elección como tal y que los resultados reflejen la voluntad popular”, sostuvo.

Casi 50 mil fiscalizadores del JNE estarán desplegados en todos los locales de votación a nivel nacional. Un fiscalizador por cada dos mesas de sufragio garantizarán la legalidad de este proceso electoral, anunció Luis Ramos, Vocero del JNE. #EG2026 #VotoInformado pic.twitter.com/mXRcolbFwm — JNE Perú (@JNE_Peru) April 2, 2026

Un total de 26 millones 114 mil 619 ciudadanos peruanos habilitados acudirán a las urnas para elegir al presidente de la república, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del parlamento andino para los próximos cinco años.

Desde el 28 de julio de 2026, el Congreso de la República será bicameral, lo que significa que adicionalmente a los 130 diputados, en estas elecciones generales se elegirán a 60 senadores.

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