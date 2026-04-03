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Los fiscalizadores del JNE vigilarán todo el proceso electoral del 12 de abril. (Foto: GEC)
Los fiscalizadores del JNE vigilarán todo el proceso electoral del 12 de abril. (Foto: GEC)
/ GEC
Por Redacción EC

Casi 50 mil fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estarán desplegados en todos los locales de votación a nivel nacional el próximo 12 de abril, día de las elecciones generales del 2026.

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