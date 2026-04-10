El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló que la modalidad del recuento de votos se aplicará en estas elecciones generales del 2026 en casos excepcionales y concretos, y que se llevará a cabo de manera pública y transparente.

Grecia Rentería, vocera del JNE, informó ante la prensa que este mecanismo excepcional se activará en casos de que se detecte algún “error material” en el acta electoral, el cual será cotejado entre las actas en manos de las Oficinas Desconcentradas de Procesos Electorales (ODPE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Antes de irnos al recuento de votos, nosotros también tenemos un acta electoral y las vamos a cotejar, el acta de la ODPE y del JEE, y en el caso que en el cotejo podamos salvar el error material, no iremos al recuento de votos”, explicó.

Casos en los que se aplicará recuento de votos

En específico, el JNE precisó que han establecido cinco supuestos en los cuales se considerará aplicar el recuento de votos.

El primero de ellos es la falta de firmas en el acta electoral, segundo que haya errores aritméticos que afecten la coincidencia de números de votos, tercero una ilegibilidad consignada (confusión entre números 1 y 7, por ejemplo).

En cuarto lugar, en caso haya una falta de datos y, finalmente, si es que hay actas incompletas que no consignen el número de votos totales.

Una vez que el cotejo en el JEE determine alguno de estos casos, la ODPE envía el sobre lacrado con las cédulas de votación guardadas y se programa la audiencia de recuento de votos.

Trasmitido por internet y con fiscalía

El JNE aseguró que el recuento de votos será notificado al Ministerio Público y a los personeros de los partidos políticos para que estén presentes en el evento.

Asimismo, explicaron que se realizará en una audiencia pública, ininterrumpida en la cual el jurado garantiza “transparencia y seguridad”. El evento se podrá ver por el canal de YouTube del JNE.

La vocera del jurado estimó que las audiencias de recuento de votos serán después del día de las elecciones, 12 de abril, cuando las actas vayan a ser revisadas por la ODPE “aproximadamente a partir de l16 o 18 de abril en adelante”.