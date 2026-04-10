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El JNE detalló como será el recuento de votos en casos excepcionales. (JNE TV)
El JNE detalló como será el recuento de votos en casos excepcionales. (JNE TV)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detalló que la modalidad del recuento de votos se aplicará en estas elecciones generales del 2026 en casos excepcionales y concretos, y que se llevará a cabo de manera pública y transparente.

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