El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la inscripción de las alianzas electorales Unidad Nacional y Venceremos, de cara a las elecciones generales del 12 de abril del 2026.

En primer lugar, el máximo organismo electoral resolvió inscribir en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a la alianza Unidad Nacional, integrada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz, y el partido Peruanos Unidos ¡Somos Libres!

Recordó que el 20 de agosto se presentaron dos tachas contra la inscripción de dicha alianza, las cuales fueron declaradas improcedente e infundada, respectivamente.

Asimismo, el JNE acreditó como personeros legales titular y alterno, a los ciudadanos Óscar David Aranda Gonzáles y César Alayo Ramos, respectivamente.

En segundo orden, el organismo electoral aprobó inscribir en el ROP la alianza electoral Venceremos, integrada por los partidos políticos Nuevo Perú y Voces del Pueblo.

Mencionó que el ciudadano Julio César Luperdi Cholán presentó una tacha contra la solicitud de inscripción, que posteriormente fue declarada como no presentada por la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental (OAUGD) del JNE.

Del mismo modo, los ciudadanos Percy Moreano Contreras y Armando Martín Barrantes Martínez presentaron otras dos tachas, las mismas que también fueron declaradas no presentadas por la oficina en mención.

Finalmente, el JNE acreditó como personeros legales titular y alterno, a los ciudadanos Vladimir Horacio León Vidal y William Poli Melgarejo Vidal, respectivamente.