El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició este miércoles 3 de diciembre la primera ronda de reuniones de coordinación con los partidos políticos que participarán en las elecciones generales del 2026, a fin de “establecer consensos” que permitan suscribir el Pacto Ético Electoral (PEE).

En una nota de prensa, indicó que la jornada reunió a representantes de agrupaciones políticas y allí el director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del organismo electoral, Carlos Vilela del Carpio, expuso los alcances del acuerdo.

El JNE también destacó que la suscripción del Pacto Ético Electoral es una “buena práctica democrática que manifiesta la voluntad de compromiso de las organizaciones políticas con una campaña responsable, transparente y centrada en la ciudadanía”.

Recordó que la ciudadanía observará de cerca el comportamiento de las organizaciones políticas y evaluará su coherencia entre los que firman y los que no. “La firma del acuerdo está prevista para los próximos días”, enfatizó.

El último martes el presidente del JNE, Roberto Burneo, pidió al Gobierno que implemente las medidas de seguridad a favor de los precandidatos de las organizaciones políticas, así como para el resto del sistema a cargo de los comicios del 2026.

Esto luego que el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, sufriera un ataque a balazos en el distrito de Cerro Azul, del cual resultó ileso, pero que se suma al asesinato de un precandidato al Congreso de Juntos por el Perú en Piura.

El próximo 7 de diciembre se llevarán a cabos las elecciones primarias en todas las agrupaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales del 2026, según el cronograma electoral elaborado por el JNE, donde se elegirán a los candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino.