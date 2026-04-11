El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el proceso electoral del domingo 12 de abril será uno de los más complejos de los últimos años, debido a la alta cantidad de candidatos, el incremento de elecciones en una sola acta y el número de votos que podrían ser observados, lo que retrasaría la entrega de resultados finales.

En entrevista con RPP, el titular del JNE instó a las organizaciones políticas a desplegar a sus personeros en las mesas de sufragio, tras señalar que el número de inscritos ha sido menor al esperado. No obstante, precisó que estos aún pueden acreditarse el mismo día de la votación ante los miembros de mesa.

“Los personeros son los representantes de las organizaciones políticas ante la mesa de sufragio. Tienen la facultad de presentar observaciones [...]. No pueden interrumpir el escrutinio ni interrogar a los electores” , explicó. Añadió que su presencia es clave para la defensa del voto, aunque advirtió que el registro tardío podría generar demoras en el proceso.

En paralelo, Burneo destacó que el organismo ha desplegado más de 50 mil fiscalizadores a nivel nacional, lo que representa un incremento significativo respecto a procesos anteriores. “Vamos a tener un fiscalizador por cada dos mesas, cuando antes era uno por cada ocho o más” , indicó. Asimismo, informó que se han acreditado 572 observadores internacionales, cifra que supera ampliamente los estándares habituales.

Sobre los resultados, el titular del JNE pidió calma a la ciudadanía y explicó que el conteo será más lento debido a la complejidad del proceso . “Ahora tenemos cinco elecciones en una sola acta” , señaló.

En ese sentido, precisó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) irá publicando resultados progresivos conforme reciba las actas, comenzando por el voto en el extranjero y zonas cercanas a las capitales. Sin embargo, advirtió que entre el 10% y 15% de los votos podrían ser observados, lo que implicará su revisión por los jurados electorales y, eventualmente, el propio JNE.

Plazos y resultados finales

Burneo explicó que después del 15 de abril, fecha en la que se recibirán las actas electorales, el Jurado Nacional de Elecciones deberá iniciar la revisión de los casos observados y resolver las controversias que surjan del proceso. Indicó que este plazo será clave, especialmente en un escenario donde los resultados podrían ser ajustados debido a la gran cantidad de candidatos en competencia.

En ese sentido, precisó que el tiempo para conocer los resultados definitivos dependerá de cuán estrecha sea la diferencia entre los postulantes y del porcentaje de votos impugnados que deban ser evaluados por los jurados electorales.

“Es el Jurado Nacional de Elecciones el que proclama los resultados finales. Tengan la seguridad que vamos a garantizar que cada voto sea respetado”, finalizó.

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