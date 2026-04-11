Resumen

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JNE pide calma ante resultados “apretados” y asegura que cada voto será respetado. (Foto: Andina)
JNE pide calma ante resultados “apretados” y asegura que cada voto será respetado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el proceso electoral del domingo 12 de abril será uno de los más complejos de los últimos años, debido a la alta cantidad de candidatos, el incremento de elecciones en una sola acta y el número de votos que podrían ser observados, lo que retrasaría la entrega de resultados finales.

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