El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) observó la inscripción de las alianzas electorales Vencedores y Frente de los Trabajadores y Emprendedores, de cara a los comicios generales de abril del 2026.

En el caso de la primera alianza, se precisa que el partido Nuevo Perú no presentó la convocatoria a la sesión de su comisión política el pasado 30 de julio, situación que impide verificar que todos los miembros hayan tomado conocimiento de la misma.

Además, la alianza electoral no adjuntó a su solicitud de inscripción el original o copia legalizada del Certificado Negativo de Denominación en el Registro de Personas Jurídicas, a nivel nacional, de la Sunarp, con una antigüedad no mayor de 2 meses.

Tampoco lo hizo con el original o copia legalizada de la búsqueda de antecedentes registrales (Clase 41) en la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi con una antigüedad no mayor de 2 meses.

La tercera observación es que Venceremos estableció como su símbolo uno semejante al inscrito por el Movimiento Verde de Ucayali, registrado desde el 13 de marzo de 2023, situación que contraviene lo dispuesto por el numeral 2) del literal d) del artículo 6° de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Más observaciones

En el caso del Frente de los Trabajadores y Emprendedores, el JNE señala que el partido Primero la Gente no ha acreditado que la totalidad de los miembros de la Comisión Política Nacional (6) hayan sido convocados a la sesión del 18 de julio.

Lo mismo ocurre respecto al Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), que no acreditó que la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (23) hayan sido convocados oportunamente a la sesión del 17 de julio.

También se observó que la alianza electoral haya señalado que se constituye para las Elecciones Generales 2026 y para los comicios regionales y municipales 2026, pese a que este último aún no ha sido convocado.

Tampoco ha precisado qué cargos ocupará cada uno de los ocho integrantes de su órgano de gobierno, cuáles serán sus funciones y cómo se elegirán a sus reemplazos en caso de renuncia, así como las reglas para el funcionamiento del mismo.

Otro punto cuestionado es que no se ha designado a ninguno de los tres miembros titulares y suplentes del órgano electoral central, según el acta del acuerdo conjunto de fecha 28 de julio.

Igualmente, no ha acreditado que los ciudadanos Alberto Juan Bautista Merino y Natividad Marín Lozano hayan aceptado los cargos de personero legal alterno y tesorera alterna, respectivamente.

Lo mismo ocurre con la ciudadana Victoria de Sotomayor Cotrado, designada personera técnica alterna que no ha acreditado que cuente con los cinco años de experiencia en informática exigidos en el artículo 137°1 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Dicha alianza tampoco ha determinado cómo se elegirán a los delegados que participarán en la elección de candidatos y ha omitido señalar dentro de sus normas de democracia interna la distribución y número de candidaturas por cada uno de los partidos integrantes.

Cabe indicar que tanto a Venceremos como al Frente de los Trabajadores y Emprendedores el JNE les otorgó un plazo de 10 días calendario para la subsanación correspondiente de las observaciones.