El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se conocerían “casi un mes después del día de la votación”.

En entrevista con JNE TV, indicó que ese sería el plazo estimado debido a los recursos de nulidad y las actas que podrían ser observadas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el día del balotaje, el próximo domingo 7 de junio.

“Nuestro sistema electoral es particular en cuanto a esa parte. Nosotros primero termina la jornada electoral, se realiza el escrutinio, hay muchas actas que pueden ser observadas por la ONPE o también se pueden interponer recursos de nulidad a través de las mismas organizaciones políticos”, expresó.

“Eso lo resuelven los jurados electorales especiales en primera instancia. Hay todo un proceso, se tiene que seguir el debido proceso, es allí donde los plazos un poco nos llevan a establecer los términos más ambiciosos, casi un mes después del día de la votación para proclamar resultados totales”, agregó.

Burneo recordó que no solamente los JEE actuarán en el marco de sus facultades, sino que sus decisiones pueden ser apeladas al pleno del JNE, con lo cual insistió en que todo ese debido proceso tiene plazos que “deben ser respetados escrupulosamente”.

“Es importante que mantengan la calma, que actúen con responsabilidad, el Jurado va a actuar con independencia, objetividad y vamos a tratar de que lo antes posible los resultados sean de conocimiento de la población”, sentenció.

El presidente del JNE declaró minutos antes del debate presidencial entre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quienes disputarán la segunda vuelta el 7 de junio.

De acuerdo con el orden de participación, Keiko Fujimori tomará la palabra en el primer tema en discusión. En el segundo, Sánchez iniciará su intervención. En el tercero, Fujimori volverá a intervenir en primer lugar. Y en el cuarto, Sánchez será quien empiece.

El orden y los temas fueron consensuados con ambos candidatos en reuniones de coordinación previas a la organización del debate.

El encuentro se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja. Inicia a las 8:00 de la noche y contará con la participación de los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés, quienes se encargarán de moderar el debate presidencial.