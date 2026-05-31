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El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: Presidencia)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se conocerían “casi un mes después del día de la votación”.

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