El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la inscripción de la alianza electoral Fuerza y Libertad en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), de cara a las elecciones generales del 2026.

De este modo, Fuerza y Libertad, conformada por los partidos políticos Fuerza Moderna y Batalla Perú, es la primera alianza electoral inscrita oficialmente para los comicios del 12 de abril del próximo año.

El pasado 2 de agosto el ciudadano Álvaro Mauricio Viera Requena, personero legal titular, solicitó la inscripción de la referida alianza electoral a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE.

🚩 Fuerza y Libertad es la primera Alianza inscrita oficialmente.

📄 Hoy el @JNE_Peru ordenó nuestra inscripción en el ROP.

Fiorella Molinelli (@FioreMolinelli) August 29, 2025

Recordó que se presentaron dos tachas en contra de la solicitud de inscripción de dicha alianza electoral, por los ciudadanos Noemí Marissela Macahuachi Vela y Percy Moreano Contreras.

Respecto a la tacha interpuesta por Macahuachi Vela, fue declarada improcedente preliminarmente el 20 de agosto, ante la cual se interpuso recurso de reconsideración que también fue desestimada. Al ser apelada, fue resuelta por el Pleno del JNE el 26 de agosto, que declaró improcedente dicho recurso.

Respecto a la tacha interpuesta por Moreano Contreras, fue declarada improcedente el 19 de agosto y no fue apelada, según informó la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental de la entidad.

“Es importante señalar que las alianzas electorales se constituyen por iniciativa y decisión de sus integrantes, y luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley y el reglamento se inscriben en el Registro de Organizaciones Políticas”, indicó.

Finalmente, se acreditó como personeros legales titular y alterno a los ciudadanos Álvaro Mauricio Viera Requena y Nicoll Alessandra Córdova Roldán, respectivamente.