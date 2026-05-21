El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sorteó el orden del debate técnico y presidencial que se llevarán a cabo los domingos 24 y 31 de mayo, respectivamente, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 que disputarán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Según la actividad llevada a cabo este jueves 21 de mayo, el debate técnico tendrá seis temas y el orden sorteado es el siguiente:

Reforma del Estado: Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Juventud y deporte: Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Agricultura y medio ambiente: Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Infraestructura: Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Economía y generación de empleo: Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Salud: Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Orden del debate presidencial

En cuanto al debate presidencial, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) será el que dará inicio a la exposición de propuestas. Luego lo hará Keiko Fujimori (Fuerza Popular). cada uno tendrá un minuto de presentación.

Seguidamente, ambos candidatos responderán una pregunta de los moderadores, que será: “¿Por qué debe ser elegido presidente y/o presidenta del país?”. Fujimori Higuchi intervendrá primero y luego lo hará Sánchez Palomino.

El primer bloque temático será “Seguridad Ciudadana” y tendrá una duración de 3 minutos. Iniciará Keiko Fujimori y luego Roberto Sánchez. Luego ambos tendrán 1 minuto para el cierre.

El segundo tema, “Fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos”, lo iniciará Sánchez Palomino y terminará Fujimori Higuchi, cada uno por 3 minutos. El mismo orden se dará para el minuto de cierre.

Siguiendo la misma secuencia y respecto al tercer tema, “Educación y salud”, inicia Keiko Fujimori y termina Roberto Sánchez. Finalmente, en el cuarto, “Economía, empleo y reducción de la pobreza”, empezará el candidato de JP y concluirá la lideresa de FP.

Finalmente, tanto Sánchez Palomino como Fujimori Higuchi -en ese orden- tendrán 2 minutos para sus palabras finales hacia el electorado.