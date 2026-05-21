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El Debate Presidencial del JNE 2026 Se llevará a cabo el 31 de mayo. (Foto: Andina / Composición GEC)
El Debate Presidencial del JNE 2026 Se llevará a cabo el 31 de mayo. (Foto: Andina / Composición GEC)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sorteó el orden del debate técnico y presidencial que se llevarán a cabo los domingos 24 y 31 de mayo, respectivamente, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 que disputarán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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