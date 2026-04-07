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Los fiscalizadores estarán presentes desde las 6 a.m. en todas las etapas del proceso electoral. (Foto: JNE)
Los fiscalizadores estarán presentes desde las 6 a.m. en todas las etapas del proceso electoral. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará cerca de 50 mil fiscalizadores en todo el país para supervisar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el próximo 12 de abril.

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