El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desplegará cerca de 50 mil fiscalizadores en todo el país para supervisar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el próximo 12 de abril.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), el equipo estará conformado por aproximadamente 49.500 fiscalizadores en locales de votación, 500 a nivel distrital y 60 coordinadores, quienes se encargarán de verificar la legalidad del sufragio en las 90.223 mesas de votación previstas a nivel nacional.

Entre sus principales funciones se encuentra supervisar el correcto arribo del material electoral a los centros de votación, así como el cumplimiento de las normas y restricciones electorales, con el objetivo de garantizar un proceso transparente.

El monitoreo incluirá consulados en ciudades del extranjero con alta presencia de peruanos. (Foto: JNE)

En ese marco, los fiscalizadores reportarán incidencias relacionadas con la ley seca, propaganda electoral, neutralidad durante el periodo electoral y el desarrollo de mítines de cierre de campaña, entre otros aspectos.

El día de los comicios, el personal estará presente desde las 6:00 a.m. en los locales de votación para fiscalizar todas las etapas del proceso, incluyendo la instalación de mesas, el sufragio y el escrutinio.

Al cierre de la jornada, también deberán verificar el cumplimiento de los procedimientos para el repliegue del material electoral y las cédulas de votación hacia las Oficinas Desconcentradas de Procesos Electorales (ODPE).

Asimismo, la DNFPE informó que se supervisará el desarrollo del proceso electoral en el extranjero, especialmente en ciudades con alta concentración de peruanos, como Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona y Milán, donde se verificará la votación y el manejo del material electoral.

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Explicación clara sobre tipos de votos en elecciones complejas con 36 agrupaciones políticas: válido (marca en cuadrilátero del partido o preferencial), nulo (cruz fuera o confusión), blanco (sin marcar, cuenta en cómputo), viciado (rayones o dibujos) y cruzado (marcas en distintas opciones). Recomendaciones: decidir antes, para que tu voto cuente entre 27 millones de peruanos.

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