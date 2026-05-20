Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Más de 26 mil fiscalizadores del JNE estarán presentes durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
Más de 26 mil fiscalizadores del JNE estarán presentes durante la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Luis Ramos, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que la institución tiene previsto contratar más de 2 mil fiscalizadores de contingencia para Lima y Callao, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, el próximo 7 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.