Luis Ramos, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que la institución tiene previsto contratar más de 2 mil fiscalizadores de contingencia para Lima y Callao, de cara a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, el próximo 7 de junio.

En entrevista a JNE Media, indicó que la labor principal de estos fiscalizadores de contingencia será verificar y supervisar el arribo del material electoral a los locales de votación de Lima y Callao.

“Como parte de una mejora que estamos previniendo para el tema de lo que es la fiscalización electoral, lo que se ha previsto es reforzar el equipo de fiscalización con un nuevo tipo de fiscalizadores, que es el equipo de fiscalizadores de contingencia”, expresó.

“Estos fiscalizadores justamente van a ser contratados para lo que es Lima y Callao. Son más de 2 mil fiscalizadores que su labor principal es justamente la fiscalización del arribo del material electoral a los locales de votación”, agregó.

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Indicó que adicionalmente a ello, como tarea complementaria, van a reforzar la labor de los fiscalizadores de los locales de votación. En total, se proyectan que más de 26 mil fiscalizadores estarán presentes durante el día del balotaje.

Luis Ramos, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, anunció que como parte de las medidas anunciadas por el titular de la institución se tiene previsto contratar a más de dos mil fiscalizadores de contingencia para Lima y Callao. pic.twitter.com/ucncthKABP — JNE Perú (@JNE_Peru) May 20, 2026

“Para lo que es esta segunda elección presidencial tenemos previsto una proyección de más de 26 mil fiscalizadores que van a acompañar la jornada electoral”, acotó el funcionario del JNE.

“(Los fiscalizadores de contingencia) son en este caso un adicional de un promedio superior a los 2 mil que van a complementar la labor de estos fiscalizadores de locales de votación”, añadió.

Finalmente, Ramos informó que actualmente los diversos equipos a cargo del proceso electoral vienen fiscalizando la impresión de las cédulas de sufragio, el acta padrón primera parte, el acta padrón segunda parte, así como los traslados que conlleva cada uno de estos, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).