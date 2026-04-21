El partido Juntos por el Perú -cuyo candidato a la presidencia es Roberto Sánchez- salió en defensa del renunciante jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y calificó como “ilegal” la decisión de la Junta Nacional de Justicia de aceptar su renuncia al cargo.

A través de un pronunciamiento, la agrupación se refirió a la supuesta existencia de una campaña orientada a desacreditar el proceso electoral.

En su comunicado, la organización política sostuvo que esta medida responde a una “perversa acción mediática” y a una narrativa de fraude impulsada por sectores políticos, entre ellos Fuerza Popular y Renovación Popular. Según indicó, estas acciones tendrían como objetivo generar desconfianza en los resultados y afectar la voluntad popular expresada en las urnas.

Comunicado de Juntos por el Perú.

Asimismo, el partido advirtió que lo ocurrido representa una amenaza para el proceso democrático, especialmente en un contexto en el que los organismos electorales vienen informando sobre el pase a la segunda vuelta. En esa línea, remarcó la necesidad de garantizar el respeto al voto ciudadano y evitar cualquier intento de interferencia en el sistema electoral.

Como parte de su respuesta, Juntos por el Perú anunció la conformación de un frente político en defensa de la democracia y convocó a una movilización nacional pacífica. Además, exhortó a los observadores internacionales a mantenerse vigilantes respecto a la transparencia del conteo de votos y el desarrollo del proceso electoral.