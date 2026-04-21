Resumen

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Juntos por el Perú y su candidato presidencial, Roberto Sánchez. (Foto: Gerardo Marin / @photo.gec)
Juntos por el Perú y su candidato presidencial, Roberto Sánchez. (Foto: Gerardo Marin / @photo.gec)
Por Redacción EC

El partido Juntos por el Perú -cuyo candidato a la presidencia es Roberto Sánchez- salió en defensa del renunciante jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y calificó como “ilegal” la decisión de la Junta Nacional de Justicia de aceptar su renuncia al cargo.

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