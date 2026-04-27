Los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan este lunes con las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a actas observadas en diversas jurisdicciones del país.

Las audiencias se realizan en distintos JEE, donde se procede a la apertura de sobres y verificación de cédulas de votación en aquellos casos en los que las actas presentan inconsistencias que no pudieron ser resueltas.

Este procedimiento también se replica en otras circunscripciones del país con alta carga de actas observadas, como Tacna, Junín, Lima, Piura, Satipo, Huaura, Huánuco, San Martín, entre otras localidades; y es transmitido en las redes del JNE.

Las audiencias cuentan con la participación de personeros de las organizaciones políticas como parte de las garantías de transparencia del sistema electoral.

En paralelo, el Pleno del JNE sesiona este lunes para evaluar 19 expedientes vinculados a apelaciones sobre inscripción de listas de candidatos y solicitudes de nulidad electoral.

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