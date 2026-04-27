Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) continúan este lunes con las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a actas observadas en diversas jurisdicciones del país.

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