El Juzgado Civil de La Merced ordenó al partido Ahora Nación, del precandidato presidencial Alfonso López Chau, suspender sus elecciones internas, en el marco de los comicios generales del 2026.
Fue al declarar fundada una solicitud de medida cautelar formulada por los ciudadanos Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional de dicha agrupación.
Así, el juzgado dispuso la “suspensión provisional de los efectos jurídicos y fácticos del acta de sesión del Tribunal Electoral Nacional” del partido Ahora Nación, que tiene como fecha el 8 de octubre de este año.
Esto incluye la suspensión de la “convocatoria a elección de delegados que elegirán a los candidatos para las próximas elecciones generales 2026 y su cronograma electoral general -2026- elecciones de delegados”.
Refiere que se debe suspender el proceso electoral interno del partido Ahora Nación “en tanto pudieran afectar el derecho de participar, elegir y ser elegidos de los recurrentes”.
Del mismo modo, ordenó al Tribunal Electoral Nacional de Ahora Nación, representado por su presidente, Daniel Martín Plácido Matta, que, hasta las resultas del proceso principal, se abstenga de continuar con el proceso electoral interno bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad.
Los demandantes alegan que dicho tribunal habría efectuado de forma “secreta” sesión de asamblea a fin de que no participen los afiliados; y no habría publicado la convocatoria a elección de delegados ni el cronograma electoral general del 2026.
Afirman que tampoco se habría comunicado dicho proceso electoral interno al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y que esta situación habría impedido que presenten su relación de candidatos y/o tachas contra otras listas.
Finalmente, manifiestan que incluso para poder postular internamente, el partido Ahora Nación habría solicitado “aportes” (pagos económicos) para ser considerados como candidatos en las próximas elecciones generales.
