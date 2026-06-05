Resumen

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Keiko Fujimori durante su conversación telefónica con la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. (Foto: Captura @KeikoFujimori / X)
Keiko Fujimori durante su conversación telefónica con la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. (Foto: Captura @KeikoFujimori / X)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una conversación telefónica con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y lideresa de la oposición en Venezuela, a dos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026.

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