La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo una conversación telefónica con María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y lideresa de la oposición en Venezuela, a dos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026.
En su cuenta en “X” (antes Twitter), Fujimori Higuchi publicó un video con parte de la conversación que sostuvo con la política venezolana, donde destacó su lucha por la defensa de la democracia en su país.
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“Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro”, expresó.
“El de Chávez fue un modelo que llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulsó a millones de venezolanos de su propio país”, agregó.
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Keiko Fujimori concluyó señalando: “En nuestro país, este 7 de junio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defender nuestra democracia, nuestra prosperidad y el futuro de nuestros hijos frente a quienes, disfrazados de demócratas, quieren arrebatarnos todo”.
Cabe indicar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta del 7 de junio se realizará a mediados del mes de julio por el número de actas observadas y las audiencias de recuento de votos.
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En conferencia de prensa, la vocera del JNE Grecia Rentería explicó el proceso que seguirán las actas observadas de este 7 de junio implica que estas sean trasladadas desde las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a los Jurados Electorales Especiales de cada jurisdicción.
“A mediados de julio sería la proclamación de la segunda vuelta”, precisó este viernes. “Debido que hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más”, añadió.
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Asimismo, comentó que la proclamación de los resultados de las elecciones del 12 y 13 de abril sobre diputados, senadores y parlamentarios andinos se concretaría a mediados de este mes de junio, porque inicialmente se harán a nivel de los JEE.
Imágenes del traslado y despliegue del material electoral de la ONPE hacia el interior del país, en la recta final previa a la segunda vuelta. El contexto menciona también problemas previos en Lima y en el extranjero, y la expectativa de corregir errores del proceso anterior.