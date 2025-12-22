Elecciones 2026: las primeras sorpresas entre los candidatos invitados al Congreso bicameral

De las 36 agrupaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones generales del 2026, apenas cinco solicitaron hasta el domingo pasado la inscripción de sus fórmulas presidenciales, a dos días de que venza el plazo para inscribir todas sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Se trata de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, el Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular, que postulan a la presidencia de la República a Keiko Fujimori, César Acuña, José Williams, Jorge Nieto y Rafael López Aliaga, respectivamente.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Estas y otras organizaciones iniciaron el trámite de inscripción a través de la plataforma virtual “Declara+”. Las listas que deben cargar al sistema no solo comprenden a los aspirantes al Ejecutivo, sino también a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

Al cierre de esta edición, Fuerza Popular era la única agrupación que había completado el registro de las 57 listas. Estas incluyen una fórmula presidencial; una lista de senadores por distrito único; 27 listas de senadores por distritos múltiples; 27 listas de candidatos a la Cámara de Diputados; y una lista al Parlamento Andino. En todos los casos, se considera tanto a los postulantes elegidos en elecciones primarias como a los candidatos invitados.

En las elecciones generales del 2021, el Partido Aprista Peruano no logró presentar candidatos en 24 circunscripciones ni al Parlamento Andino dentro del plazo establecido, hecho que derivó en la pérdida de su inscripción como organización política. Por ese episodio, en junio del 2023, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de amparo presentada por excandidatos apristas contra el JNE, al concluir que se vulneró su derecho fundamental a la participación política.

Sorpresas y confirmaciones

Entre los postulantes invitados cuyas candidaturas ya se encuentran en proceso de inscripción ante el JNE figuran ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, excongresistas, un exministro e incluso un exfutbolista.

La lista de personajes con trayectoria pública en distintos ámbitos que competirán en los comicios seguirá ampliándose en los próximos días.

Por Renovación Popular, el general PNP en retiro José Baella Malca, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), postula a la Cámara de Diputados por Lima, con el número 2 de la lista.

La agrupación liderada por López Aliaga también incluyó como invitados a tres actuales congresistas. Patricia Chirinos, quien llegó al Parlamento con Avanza País, postula ahora al Senado en representación del Callao. José Cueto, integrante de la bancada Honor y Democracia, busca un escaño en el Senado por Lima, con el número 3. En tanto, Gladys Echaíz aspira al Senado nacional, con el número 6.

A ellos se suma Absalón Vásquez Villanueva, exministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien postula al Senado nacional con el número 5.

En la lista de invitados figura también el exfutbolista Paolo Maldonado, candidato al Senado nacional con el número 19.

Todas estas postulaciones fueron aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular, luego de ser propuestas directamente por López Aliaga.

Invitados en el fujimorismo

Fuerza Popular postula al Senado nacional al general del Ejército en retiro César Astudillo Salcedo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Va con el número 5.

Hace lo propio el ex presidente del Tribunal Constitucional y excongresista Carlos Mesía Ramírez, con el número 9.

A la Cámara de Diputado, Fuerza Popular postula como invitada a la exreina de belleza Pierangeli Dodero, entre otros.

Vinculados a Dina Boluarte

Alianza para el Progreso (APP) incluyó en sus listas al exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien postula al Senado por distrito único con el número 5, pese a las investigaciones fiscales que afronta por presunta negociación incompatible y otros presuntos delitos. Santiváñez fue considerado un hombre de confianza de la exmandataria Dina Boluarte.

La agrupación liderada por César Acuña también presenta como candidato al abogado Luis Vivanco, quien ha ejercido la defensa legal de Nicanor Boluarte. Vivanco postula a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana.

Además, lleva como candidato a diputado por Lima Metropolitana al abogado Elio Riera, exdefensor legal del expresidente Alberto Fujimori, así como al excongresista Roberto Vieira Portugal, quien en 2016 fue expulsado de la entonces bancada oficialista Peruanos por el Kambio.