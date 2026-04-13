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Resumen

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Las Elecciones Generales de este domingo dieron cuenta de una marcada pugna por el segundo lugar que da acceso a la segunda vuelta, pero también tuvieron como claros perdedores a varios candidatos que asomaron como potenciales actores de relevancia en diversos pasajes de la campaña y se terminaron despidiendo de esta con cifras de votación discretas.

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