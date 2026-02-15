Los generales aún no disparan, una crónica de Fernando Vivas sobre Williams, Chiabra y Grozo

Por Fernando Vivas

Ni juntos hacen guerra. En la encuesta de Datum publicada aquí el domingo pasado, el general José Williams, de Avanza País, lucía un ínfimo 0.4%; su colega de armas del Ejército, Roberto Chiabra, de la alianza Unidad Nacional, apenas lo superaba con 0.5%; mientras el general FAP en retiro, Wolfgang Grozo, líder de Integridad Democrática, los atrasaba con 0.7%. La encuesta de Ipsos publicada el jueves en Perú21 fue más halagüeña para Williams, pues le da 2%. Pero no es para que se saquen la lengua entre ellos, eh. Con esas cifras no se puede establecer ni jerarquías ni pronósticos, pues están dentro de lo que estadísticamente se llama margen de error y, militarmente, la retaguardia. Mención aparte para Herbert Caller, candidato del Partido Patriótico. No llegó a general sino a comandante en la Marina. Tiene 0.2% en Datum.

