Mario Vizcarra: el impacto de la decisión del JEE contra su candidatura al Senado y cómo podría afectar a su postulación presidencial
Mario Vizcarra: el impacto de la decisión del JEE contra su candidatura al Senado y cómo podría afectar a su postulación presidencial

Mario Vizcarra: el impacto de la decisión del JEE contra su candidatura al Senado y cómo podría afectar a su postulación presidencial

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, encargado de admitir listas parlamentarias por Lima y por el Distrito Único Electoral para las elecciones generales del 2026, declaró inadmisible la lista al Senado del partido Perú Primero. Entre las candidaturas señaladas está la del también aspirante presidencial Mario Vizcarra, a quien se hizo una observación ligada a su condena por peculado.

