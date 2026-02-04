A poco más de dos meses de celebrarse las Elecciones Generales 2026, al menos cinco candidatos presidenciales han dejado claro que indultarían a ex jefes de Estado que actualmente se encuentran presos por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

En ese escenario, varios exmandatarios se encuentran recluidos tras haber recibido sentencias: Alejandro Toledo (2001-2006) y Martín Vizcarra (2018-2020) fueron condenados por delitos de corrupción. Ollanta Humala (2016-2021) por lavado de activos y solo Pedro Castillo (2021-2022) fue sentenciado por el delito de conspiración para rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La más reciente declaración corresponde al aspirante a la Presidencia Carlos Espá. El postulante por el partido Sí Creo opinó, en una entrevista con el programa Fuego Cruzado, que indultaría a los expresidentes solo si se cumplen tres presupuestos.

Explicó que estas condiciones serían las siguientes: que devuelvan el dinero robado, que no representen un peligro para la seguridad nacional y que existan razones humanitarias.

Consultado sobre si daría este beneficio al expresidente Alejandro Toledo, quien a sus 79 años cumple una condena de 20 años de prisión en el penal de Barbadillo por el caso Odebrecht, respondió que sí.

“Yo indultaría a cualquier presidente en la medida en que se cumplan tres condiciones”, expresó.

En ese contexto, se le cuestionó sobre dónde quedaría el ataque frontal contra la corrupción, a lo que Carlos Espá se limitó a responder que “Toledo está viviendo sus últimos años” y que la “justicia no es venganza”.

“En la medida en que devuelva parte del dinero que ha escondido, esté arrepentido, se encuentre enfermo y no represente un peligro para la sociedad peruana, yo sí consideraría otorgarle un indulto al expresidente Toledo”, agregó.

El candidato Carlos Espá a favor del indulto humanitario.| FOTOS: GIANCARLO AVILA / @PHOTO.GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Similar opinión expresó Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra y actual candidato a la Presidencia por el partido Perú Primero.

En diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, Vizcarra señaló -en noviembre pasado- que conformaría una comisión encargada de evaluar los criterios para otorgar el indulto a exjefes de Estado sentenciados.

“No solamente en el caso de él (Martín Vizcarra), sino de todos los expresidentes que en este momento enfrentan prisión, serán evaluados por una comisión”, indicó.

Insistió en que la única forma en que los expresidentes sean indultados sería a través de dicha comisión evaluadora multisectorial.

“En el caso de Martín Vizcarra, yo siempre me mantengo en la misma posición: no se puede indultar a alguien que es inocente”, sentenció.

Mario Vizcarra a favor del indulto humanitario. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

José Luna Gálvez, candidato presidencial y fundador de Podemos, no es ajeno a estos pronunciamientos. El investigado por el Caso “Cuellos Blancos del Puerto”, se declaró a favor de conceder esta prerrogativa presidencial para Pedro Castillo, en caso de llegar al sillón de Pizarro.

Ello, pese a haber reconocido que Castillo Terrones cometió un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022 al votar a favor de la vacancia del profesor.

“Yo sí estoy a favor [de concederle el indulto] por una sencilla razón: Si no apaciguamos el Perú, no lo tranquilizamos, y se polariza, van a haber miles de muertos” refirió el congresista.

Explicó que es un deber “lograr pacificar el país” y que si no se lleva a cabo este beneficio presidencial, “no tendremos cinco años de tranquilidad y paz en nuestro país”.

Recordemos que Luna Gálvez afronta otras dos investigaciones: El denominado Caso ONPE en el que se le acusa del delito de crimen organizado y cohecho activo específico y otro, en el que se le investiga por lavado de activos, vinculado al desaparecido partido Solidaridad Nacional del fallecido Luis Castañeda Lossio.

José Luna Gálvez a favor de indultar a Pedro Castillo. (Foto: Andina)

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, se mostró en el mismo sentido. En una entrevista para Caretas indicó que, de llegar a la Casa de Pizarro, indultaría a Pedro Castillo.

Negó que se haya configurado el delito de rebelión en aquel 7 de diciembre y que, tras haberse descartado una aparente fuga, se haya recurrido a una acusación por conspiración.

“Por supuesto [que indultaría a Castillo]. Empiezan a decir en más de 80 audiencias que era el delito de rebelión y finalmente en la última sesión dicen que no hay rebelión, pero hay que condenarlo como sea y, entonces, se inventan la conspiración”, refirió.

Al ser consultado sobre si luego de indultarlo le daría responsabilidades en un eventual gobierno de Sánchez, el candidato a la Presidencia contestó que sí.

“Absolutamente. Creo que Pedro Castillo junto con el pueblo estamos naciendo y construyendo un proyecto de país”, concluyó.

Es importante recordar que Sánchez se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo (2021-2022) y fue una pieza clave en el gabinete de la entonces premier Betssy Chávez, hoy prófuga de la justicia.

Roberto Sánchez es candidato de Juntos por El Perú y planea indultar a Castillo. (Foto: Archivo GEC)

Quien no se quedó atrás fue Ronald Atencio (Venceremos). El aspirante al máximo cargo del Estado inició su campaña política con la promesa de indultar a Castillo de prisión.

Esta versión la ratificó el 26 de febrero de este año. En dicha fecha dijo que de llegar a la Presidencia implementará una comisión de indultos para liberar a quienes consideró presos políticos.

“Vamos a formar una Comisión de indultos presidenciales donde analice la condición de los presos políticos, entre ellos Aduviri, Bermejo, Castillo, Chávez y Torres”, manifestó.

De otro lado, planteó la inhabilitación por diez años a aquellos congresistas que votaron por la vacancia de Castillo Terrores.

Ronald Atencio, es abogado y candidato por la Alianza Venceremos. (Facebook)

¿Indulto en plena crisis?

Al respecto, el constitucionalista Oscar Urviola consideró que estos planteamientos de indulto humanitario a expresidentes no son oportunos.

“Me parece que la crisis moral y de corrupción que vive el país amerita sanciones efectivas”, opinó a El Comercio.

Explicó en que al ser una prerrogativa del jefe de Estado, el beneficio es viable. No obstante, no es oportuno ni aconsejable en momentos en que necesitamos enmendar el rumbo del país hacia una sociedad mucho más ordenada y responsable y libre de corrupción.

Insistió en que nos encontramos en un ambiente de crisis política en la que un indulto a quien cometió delitos no sería un buen mensaje.

Por su parte, Enrique Ghersi, constitucionalista y analista político, dijo estar en contra de los indultos regalados.

“Son un menoscabo a la facultad constitucional del Presidente que es irrestricta. Por eso considero que el jefe de Estado puede indultar a quien le parezca sin siquiera tener que justificar su decisión”, indicó

Agregó que el indulto humanitario requiere el rigor de informes médicos y penitenciarios.

“Las Comisiones de Gracias Presidenciales establece criterios y parámetros para su propuesta al Presidente donde tiene que acreditarse entre otros la existencia de una enfermedad terminal o grave e incurable que no pueda ser atendida en prisión”, añadió.