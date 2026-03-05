Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diez candidatos a la Presidencia y trece aspirantes a las vicepresidencias de 21 agrupaciones políticas registran expedientes en su contra en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 —órgano de primera instancia en justicia electoral— por presuntas falsedades, omisiones e inconsistencias en sus declaraciones juradas de hoja de vida presentadas en el marco de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.