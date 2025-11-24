Elecciones 2026: más de 2.2 millones de afiliados están llamados a participar en las Elecciones Primarias

Como antesala a su ingreso oficial a la carrera electoral, las 39 organizaciones políticas deberán afrontarán las Elecciones Primarias a partir de este domingo 30 de noviembre, un proceso mediante el cual se terminará por definir las respectivas candidaturas que se presentarán a la Presidencia de la República, al Congreso bicameral y al Parlamento Andino rumbo a las Elecciones Generales 2026.

“Las Elecciones Primarias es el proceso mediante el cual las organizaciones políticas escogen, dentro de sus afiliados y un grupo de postulantes, las candidaturas que se van a presentar para las EG2026. Se dividen en dos fechas: el 30 de noviembre, donde se escoge por la modalidad de afiliados; y el 7 de diciembre, por la modalidad de delegados”, explicó a El Comercio Pablo Hartill Montalvo, subgerente de Documentación e Investigación Electoral de la ONPE.

De todo el espectro de organizaciones habilitadas, es la segunda modalidad —de manera indirecta, por delegados— la predominante, significando el 95% del total y siguiendo la tendencia de las últimas elecciones. Sin embargo, en ambas modalidades, están llamados a participar en suma más de 2.2 millones de militantes [ver gráfica].

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Alianza para el Progreso + Acción Popular + Somos Perú + Perú Libre + Alianza Electoral Unidad Nacional* + Alianza Electoral Fuerza y Libertad** + Alianza Electoral Alianza Venceremos*** + Perú Primero + Fuerza Popular + Ahora Nación + Partido Aprista Peruano + Frente de la Esperanza 2021 + Progresemos + Partido Demócrata Verde + Podemos Perú + Frepap + Perú Moderno + Renovación Popular + Juntos por el Perú + País para Todos + Fe en el Perú + Cooperación Popular + Partido Cívico Obras + Avanza País + Libertad Popular + Partido Patriótico del Perú + Partido del Buen Gobierno + Partido de los Trabajadores y Emprendedores + Primero La Gente + Partido Político PRIN + Un Camino Diferente + Salvemos al Perú + Partido Demócrata Unido Perú + Partido Morado + Perú Acción + Partido Ciudadanos por el Perú**** + Partido Democrático Federal + Partido Sícreo + Integridad Democrática + *Alianza conformado por: Partido Popular Cristiano, Partido Unidad y Paz y Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

**Alianza conformada por: Partido Político Fuerza Moderna y Batalla Perú

***Alianza conformada por: Partido Político Popular Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir / En una reunión interna, ya se definió que se apoyaría la postulación de Atencio.

****El partido inició acciones para que se reconozca a Morgan Quero como precandidato presidencial.

Fuente: ONPE / Compilación propia

En la primera fecha —este 30 de noviembre— será el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular los que definan candidaturas a través de sus afiliados, en unas elecciones organizadas por la ONPE. Aunque ciertamente solo en el primero hay más de una opción de fórmula.

En el resto de las 37 agrupaciones, ese mismo día los militantes de cada agrupación tendrán que elegir internamente, según sus estatutos, quiénes serán sus delegados. Posteriormente, estos últimos el 7 de diciembre deberán definir las respetivas candidaturas en un segundo proceso de democracia que también será organizado por la ONPE.

En concreto, la entidad estima una población de más de 80 mil electores (entre la militancia del Partido Aprista y Renovación) y la instalación de más de 570 mesas de sufragio para la primera fecha; mientras que para la segunda se estima la participación de 1291 delegados de las 37 organizaciones, en 77 mesas de sufragio.

LAS FECHAS CLAVES QUE SE VIENEN Día 30 de noviembre + 03 de diciembre + 07 de diciembre + 15 de diciembre + 23 de diciembre +

Hartill explicó que en caso de las dos agrupaciones que seguirán la primera modalidad, la norma establece un umbral de mínimo 10% de participación de los afiliados. Es decir, el Partido Aprista tendrá que lograr movilizar a más de 4300 militantes; en tanto Renovación Popular más de 3900.

¿Qué ocurre si es que no se registra ese mínimo de participación? “En ese caso, no podrían seguir participando de las elecciones; esa es la valla que tienen que superar para pasar a la siguiente etapa e inscribir candidaturas ante el JNE”, detalló.

Aunque, en rigor, es requisito llevar a cabo el proceso de elecciones primarias, lo cierto es que en casi el 80% de agrupaciones se han presentado una sola fórmula presidencial. Además, en cuanto al Congreso, 36 agrupaciones optaron por listas cerradas y bloqueadas (es decir, el orden de las candidaturas no puede ser cambiado) y solo tres —el Partido Aprista, Partido Demócrata Unido Perú y Progresemos— optaron por la forma nominal.

Año Afiliados (miles) 2006 847 2008 1054 2010 1270 2012 1254 2014 1472 2016 1550 2018 1532 2020 1663 2025 2244

Puntos de vista

A opinión de José Tello, presidente del Instituto Aklla Perú, aunque más de dos millones de afiliados están habilitados para participar en la democracia interna, solo se movilizarán unos cuantos miles. Esto se debe a que, mientras el Partido Aprista y Renovación Popular deben alcanzar un mínimo del 10% de participación para validar sus elecciones, las agrupaciones que optaron por la modalidad de delegados —la mayoría— no están obligadas a movilizar un mínimo de militantes para elegirlos.

“En realidad, solo van a ser algunos miles, principalmente movilizados por el APRA y Renovación Popular, que tienen la modalidad de afiliados; mientras que los de delegados van a llevar la mínima expresión porque no tienen esa valla mínima que se establece en la modalidad de militantes, sino que más bien de manera bastante cómoda —por mandato legal— lo tienen en la segunda elección, el 7 de diciembre”, comentó Tello.

“Pueden ir de uno a dos o más afiliados a elegir a este grupo de delegados; y ya con eso se consumó el tema. En la elección del 7 de diciembre sí se aplica el 10%, pero a un universo muy pequeño que es el número de delegados”, agregó en otro momento.

En su mirada, que el grueso de los partidos haya elegido esta modalidad por delegados demuestra la precariedad, la poca solidez y el mero mercantilismo político que existe. Sobre todo, cuestionó aquellos que recién se acaban de inscribir y que, en teoría, son los que recién están viendo la luz y deberían ser los más dinámicos.

Remarcó que si bien se le denomina elecciones primarias al haberse conservado el nombre de las desaparecidas PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), “en realidad, son las elecciones internas tradicionales” de los partidos.

Por su parte, Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral, comentó que las elecciones primarias sirven para que las agrupaciones puedan determinar quiénes van a ser los candidatos que van a afrontar el proceso electoral en representación de la organización.

Es decir, —remarcó— “las elecciones primarias sirven como un filtro” para que se puedan definir las mejores candidaturas que existen en la interna. En esa línea, comentó que la mayoría de las agrupaciones optaron por la vía más sencilla y presentaron listas únicas, lo que desnaturaliza las elecciones primarias, pues en la práctica suprime la competitividad y se opta por el mero cumplimiento del requisito formal.

“Vamos a ver más de lo mismo, en las internas en donde los partidos solo van a convocar a militantes para ratificar las listas únicas que hayan presentado, con excepción de aquellos en donde hay más de una opción”, aseveró Mendoza.