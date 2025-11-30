Elecciones 2026: Más de 370 locales de votación se instalan este domingo para las elecciones primarias

Al menos unos 4.300 militantes del Partido Aprista Peruano y 3.900 de Renovación Popular están indefectiblemente llamados hoy a las urnas para las elecciones primarias. Ambas agrupaciones deberán superar el umbral del 10% de participación como mínimo de sus afiliados en la definición de sus candidatos, a fin de continuar en la carrera rumbo a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo la primera fecha de las primarias, en donde los militantes de ambas agrupaciones —más de 82 mil, entre ambas— deberán escoger directamente quiénes serán sus candidatos tanto a la Presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino. Aunque solo en el partido de la estrella hay más de una fórmula para la contienda a Palacio de Gobierno.

Para ello, más de 370 locales de votación a nivel nacional abrirán sus puertas desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. —donde se instalarán más de 570 mesas de votación— para llevar a cabo esta modalidad de elección, un proceso estará a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De todo el espectro de locales a nivel nacional, Lima Metropolitana concentra 43, seguida por La Libertad (42), Lambayeque (28) y Piura (26); mientras que, en el otro extremo, regiones como Madre de Dios y Moquegua solo contarán con dos locales en cada circunscripción.

Benigno Chirinos, secretario general político del Partido Aprista, comentó que fueron la primera agrupación en elegir ante la autoridad electoral la modalidad de un militante un voto, por lo que sabían del umbral requerido. En esa línea, dijo que están “optimistas” de superarlo, pues todos los dirigentes han estado activos convocados a los afiliados.

“Estamos seguros de que vamos a pasar esa valla que dice la ley del 10% entorno a nuestros afiliados inscritos en el padrón y estamos esperando solamente el resultado que va a controlar la ONPE”, explicó a El Comercio.

Con 14 fórmulas en carrera interna, dijo que hay expectativa en saber mediante el voto de cada aprista cuál será finalmente su plancha presidencial, así como las listas de senadores, diputados y parlamentarios andinos. Dijo que la modalidad elegida por las otras agrupaciones políticas, si bien contemplada en la ley, se presta a una serie de manipulaciones y que en realidad no respeta la voluntad de los afiliados.

“La Comisión Política determinó que el Apra tenía que hacer una consulta a sus bases y que sean los apristas, dentro del padrón electoral, los que decidan a sus candidatos. Lamento que los otros partidos, curiosamente más del 90%, no lo hayan hecho y es porque tienen temor a sus bases o, en su defecto, quieren poner a cúpulas que a veces no son representativas ni son candidatos que las bases quieren. Es menos democrático ese sistema de votación”, expresó Chirinos.

Por su parte, Norma Yarrow, secretaria general de Renovación Popular, dijo que la expectativa para este 30 de noviembre es “cumplir con un rol democrático” y que todos los militantes acudan a las urnas.

“Sabemos que los militantes están comprometidos con esta fecha tan importante para Renovación Popular. Sabemos que vamos a cumplir con la meta, porque sabemos que existe un líder que nos está llevando a este compromiso”, afirmó a El Comercio.

Agregó que hay una permanente comunicación con los militantes y las bases en todo el Perú, visitándolos y capacitándolos, pues “queremos que el partido Renovación Popular no sea un partido de grandes grupos ni de números; queremos que sea un partido de cuadros, un partido donde el renovador se sienta en su casa”.

“Creo que esa estrategia, si se puede decir así, es la que nos ha permitido el compromiso, no solamente para cumplir con las primarias del 30, sino para cumplir con la defensa del voto durante las próximas elecciones del 12 de abril”, aseveró Yarrow.

Por la modalidad indirecta

En paralelo, los militantes de las otras 37 organizaciones políticas deberán elegir esta misma fecha, de manera interna y siguiendo sus estatutos, a sus respectivos delegados. Estos serán los que, a su vez, tendrán que elegir en una segunda fecha —el 7 de diciembre, en un proceso que sí es organizado por ONPE— a los candidatos a los respectivos cargos de elección popular.

En esta última modalidad, no hay un mínimo de militantes que tienen que elegir a estos delegados. Tal como informó este Diario, entre todas las organizaciones suman más de 2,2 millones de militantes que, técnicamente, están habilitados a participar en las dos modalidades.

Sin embargo, el mecanismo de elección indirecta, por delegados, genera cuestionamientos por su escaso nivel de representatividad y de democracia interna. Por ejemplo, de las 37 agrupaciones en total, el 65% se proyecta a elegir a 30 delegados o menos para elegir a todos sus representantes en la contienda. De hecho, la alianza Fuerza y Libertad solo tiene previsto designar a tres.

A opinión de Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral, el formato de las primarias tal y como lo tenemos actualmente diseñado “desnaturaliza la democracia interna” pues “suprime la competitividad”. En ese sentido, dijo que la modalidad más democrática son las elecciones mediante la modalidad de “un militante un voto”.

“La elección por delegados si bien es cierto supone la elección universal de todos sus militantes, no se encuentra bien diseñada. No existe en la ley un número mínimo de delegados para hacer que los militantes estén bien representados al momento de la definición de sus candidaturas, es algo de lo que adolece la ley”, incidió Mendoza.

Según informó la ONPE, para la elección de sus delegados, 16 organizaciones políticas no han requerido ninguna asistencia técnica [ver gráfica], mientras que 25 sí lo hicieron.

Una vez superado el proceso de las elecciones primarias, las agrupaciones quedarán expeditas para la inscripción formal ante los Jurados Electorales Especiales de sus respectivos candidatos.