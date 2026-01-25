Elecciones 2026: Más de una veintena de aspirantes ya declinaron sus candidaturas, ¿qué partidos y regiones concentran las bajas?

De ellos, Renovación Popular, Ahora Nación, Alianza para el Progreso y el Partido del Buen Gobierno son las organizaciones políticas que registran más casos de renuncias [ver gráfica]. Sin embargo, es probable que la cifra total aún se incremente en las próximas dos semanas y media siguientes.

Ello pues el próximo 11 de febrero se cumple un nuevo hito del cronograma electoral: la fecha límite para la presentación de renuncias —que corresponde a los candidatos— y para el retiro de listas —atribución de los partidos políticos—. De no hacerlo hasta ese día, las postulaciones que ya hayan sido declaradas inscritas quedarán definitivamente en carrera.

RENUNCIAS REGISTRADAS EN LOS JEE A NIVEL NACIONAL AL 22/01/2026

Las cifras al detalle

La primera renuncia que se formuló fue el pasado 19 de diciembre, incluso cuatro días antes del plazo máximo para solicitar la inscripción. Ledy Zubiaurr formuló ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas su dimisión, alegando “motivos estrictamente personales y profesionales” a integrar la lista al Senado por Fuerza Popular, en Loreto.

Tal como explicaron especialistas consultados por El Comercio, salvo el cumplimiento de requisitos formales, en realidad no resulta complejo hacer efectiva una renuncia a la contienda. Sin embargo, ello no ha sido impedimento para que algunas de ellas hayan sido declaradas improcedentes. Hay tres casos hasta el momento y el de Zubiaurr es, precisamente, uno de ellos.

La normativa electoral establece que la renuncia debe ser presentada por el candidato de manera personal y por escrito, y que el secretario del JEE debe certificar su firma. Solo si el aspirante cuenta con firma digital, el trámite puede realizarse de manera virtual. Además, el pedido debe estar acompañado de la respectiva tasa electoral: más de S/500.

“No es tan difícil, es la voluntad del candidato. No hay ningún condicionamiento que pueda complicar el procedimiento de renuncia, salvo el tema formal. Solo tiene que ser por escrito, certificar su firma ante el JEE y el pago de una tasa”, explicó a este Diario el abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral.

En el caso de Zubiaurr, el JEE determinó que no compareció para la certificación de su firma y que no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral. La misma situación ocurre con otros dos aspirantes, del Partido del Buen Gobierno y de Fuerza y Libertad, en Tacna y La Libertad, respectivamente, quienes, pese a haber expresado su intención de retirarse, continuarán en la contienda.

En general, la mayoría de los escritos de renuncia se sustentan en expresiones genéricas —como “motivos personales” — y solo en algunos casos se consignan razones más específicas, como problemas de salud o incompatibilidades con responsabilidades laborales. Y esto último puede ser clave.

El especialista en derecho electoral, José Manuel Villalobos, explicó que, al momento de la inscripción, las organizaciones políticas estaban obligadas a presentar listas completas, por lo que es probable que parte de quienes hoy renuncian sean trabajadores del Estado o que se trate de candidaturas “de relleno”.

En el caso de los servidores públicos, detalló, estaban obligados a pedir licencia sin goce de haber por 60 días, lo que implica dejar de percibir ingresos por un período importante. Añadió que también puede tratarse de postulaciones que se incluyeron simplemente para cumplir con el requisito de lista completa al momento de la inscripción, sin que hubiera una intención real de desarrollar una campaña.

“Los candidatos que, además de candidatos, trabajan en el Estado y son servidores públicos, han pedido licencia por 60 días sin goce de haber; es decir, desde el 11 de febrero hasta el 12 de abril no van a trabajar y el Estado no les va a pagar. Entonces, si a estas alturas estos candidatos ven que no tienen prácticamente ninguna probabilidad de ganar y, por el contrario, van a perder plata porque no van a cobrar su sueldo, les es más rentable renunciar su candidatura”, detalló Villalobos.

Por su parte, Mendoza estimó tres las principales razones por las que un candidato declina de su candidatura. “Uno, que quizá no esperaban el panorama que está atravesando de poco apoyo el partido de parte del electorado. Dos, falta de apoyo en la interna del partido; y tres, temas personales. Esas son las causales más comunes que motivan a un candidato a renunciar”, expresó.

En esa línea, las renuncias “van a ir incrementándose” en los próximos días, pues los partidos están como “paralizados” en la contienda y no logran capitalizar más apoyo del electorado. “De tal forma que quienes integran las listas han advertido pocas posibilidades de alcanzar el objetivo. Entonces a efectos de no seguir quizás gastando más recursos, optan por renunciar”, remarcó.

Aunque no están expresadas en el papel, ello podría explicar varias de las renuncias registradas.