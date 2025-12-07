Mesías Guevara ganó las elecciones primarias y será el candidato presidencial del Partido Morado en los comicios generales del 2026, según anunció el presidente de dicha agrupación política, Luis Durán.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), Durán dio a conocer los resultados del proceso interno de elección llevado a cabo este domingo 7 de diciembre en el Partido Morado, que eligió la modalidad de delegados.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Tras un proceso interno, la plancha presidencial liderada por Mesías Guevara ha ganado las primarias moradas. El Partido Morado sale fortalecido y unido”, indicó.

“Ahora toda nuestra energía se concentra en lo esencial: derrotar al pacto mafioso que gobierna el país y ha pervertido la República”, agregó Durán en la red social.

Tras un proceso interno, la plancha presidencial liderada por @MesiasGuevara ha ganado las primarias moradas.

El Partido Morado sale fortalecido y unido.



Ahora toda nuestra energía se concentra en lo esencial: derrotar al pacto mafioso que gobierna el país y ha pervertido la… — Lucho Durán (@LuchoDuranRojo) December 7, 2025

En total tres listas compitieron por la nominación del Partido Morado. Guevara está acompañado por Heber Cueva Escobedo y Marisol Liñán Solís en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Cabe indicar que los otros precandidatos presidenciales de dicha agrupación política eran el excongresista Richard Arce y Manuel Quiroz Díaz.

El pasado domingo 30 de noviembre, dos partidos (Apra y Renovación Popular) decidieron a sus candidatos presidenciales mediante elecciones internas directas, en las que cada afiliado pudo votar directamente.