En medio de la controversia por las demoras en la entrega de materiales electorales en locales de votación en Lima, la Municipalidad de Miraflores ha expresado su rechazo, señalando que “el incumplimiento de horarios, la desorganización y la falta de condiciones adecuadas” afectaron principalmente a vecinos adultos mayores y personas con discapacidad.

Por ello, mediante un comunicado, la municipalidad consideró lo ocurrido como “una grave falta de respeto” y una clara vulneración de las garantías necesarias para ejercer el derecho constitucional al voto en condiciones dignas.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores

En este contexto, la entidad liderada por Carlos Canales, de Renovación Popular, instó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a ofrecer “una explicación clara sobre los hechos ocurridos”. Asimismo, exigió la intervención del Ministerio Público, solicitando que actúe conforme a sus competencias.

Por otro lado, la municipalidad anunció que su Procuraduría está evaluando la posible existencia de un delito derivado de las demoras, y, en caso de hallarlo, se procederá con una denuncia penal contra los responsables.

Además, la comuna miraflorina hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a quien demandaron “una explicación a los vecinos de Miraflores” y entrega de información veraz sobre la fiscalización y sanciones que se aplicarán.

Al cierre de su pronunciamiento, recordaron que, además de las elecciones presidenciales, este año también se celebrarán comicios regionales y municipales. En ese sentido, subrayaron que “la ONPE no es garantía de nada”.

El organismo presidido por Piero Corvetto justificó las demoras señalando que la empresa encargada del transporte no cumplió con los contratos, lo que obligó a tomar medidas de último minuto, generando molestias entre los electores.

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Amplían el horario de votaciones tras reportarse irregularidades

Por estas dificultades presentadas y debido a las recurrentes quejas por el retraso en la instalación de mesas de sufragio, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que el horario de votación se extenderá hasta las 6:00 p. m.

Asimismo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el plazo para la instalación de las mesas se amplió excepcionalmente hasta las 2:00 p. m. para evitar el ausentismo y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.