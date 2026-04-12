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Desde muy temprano, se reportaron demoras en la apertura de mesas de sufragio en Lima | Foto: GEC / Miraflores (Captura) / Composición EC
Desde muy temprano, se reportaron demoras en la apertura de mesas de sufragio en Lima | Foto: GEC / Miraflores (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

En medio de la controversia por las demoras en la entrega de materiales electorales en locales de votación en Lima, la Municipalidad de Miraflores ha expresado su rechazo, señalando que “el incumplimiento de horarios, la desorganización y la falta de condiciones adecuadas” afectaron principalmente a vecinos adultos mayores y personas con discapacidad.

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