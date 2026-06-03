Resumen

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Alexander Gray es el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú. (Foto: @MoeuePeru26 / X)
Alexander Gray es el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Perú. (Foto: @MoeuePeru26 / X)
Por Redacción EC

Alexander Gray, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), anunció la llegada de 50 observadores de corto plazo para supervisar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

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