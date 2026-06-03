Alexander Gray, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), anunció la llegada de 50 observadores de corto plazo para supervisar la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

En conferencia de prensa, indicó que dichos observadores se unirán a los que se encuentran desde hace varias semanas en nuestro país realizando diversas tareas en todas las regiones.

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“Hoy nos reunimos para desplegar nuestros observadores de corto plazo, 50 de ellos que se van a juntar con los de largo plazo, que ya llevan varias semanas elaborando su observación en todas las regiones del país”, expresó.

Explicó que en el balotaje su labor será la misma que en la primera vuelta del pasado 12 de abril y que la misión permanecerá en el Perú hasta finales de junio, cuando se proclamen los resultados oficiales del balotaje.

“Tenemos una observación de largo plazo, nosotros como observación llegamos a finales de febrero y vamos a mantenernos hasta finales de junio para observar cada etapa del proceso electoral, comenzando con un análisis del padrón electoral, seguimos todos los pasos, la campaña, la misma jornada electoral y luego la adjudicación y proclamación de los resultados”, manifestó.

Gray también informó que en los próximos días sostendrá reuniones con los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y con sus equipos técnicos.

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“En cuanto a los candidatos y los partidos políticos participando en esta segunda vuelta, hemos tenido con ellos, con sus equipos técnicos, estamos enterándonos de sus programas de gobierno y en estos próximos días tenemos marcado una reunión con cada uno de los candidatos a la Presidencia”, subrayó.

Consultado sobre las garantías de que el proceso de la segunda vuelta de este domingo se realice con normalidad, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la UE resaltó los esfuerzos que vienen realizando los organismos electorales.

“Hemos notado que los organismos electorales han redoblado sus esfuerzos para esta segunda vuelta y han redoblado sus esfuerzos en cuanto a la transparencia. Con una mejor comunicación están emitiendo en sus redes sociales mucha información al público y también están celebrando conferencia de prensa a veces en conjunto que lo vemos muy positivo”, acotó.

“Entendemos por la ONPE que el material electoral está presente en todas las ODPE (Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales) del país, ahora el desafío es que este material pueda ser desplegado a los centros de votación y replegado para el conteo”, sentenció.