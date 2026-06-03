La Municipalidad de Lima rechazó la solicitud presentada por el partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, para llevar a cabo un mitin político en la avenida Paseo de los Héroes Navales para este jueves 4 de junio.

En un comunicado, señaló que dicho espacio está comprendido dentro del ámbito del Centro Histórico de Lima, que ha sido declarada zona intangible, por lo que está prohibido el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas.

Recordó que el Centro Histórico de Lima tiene la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la Unesco, y las restricciones se sustentan en el Acuerdo de Concejo N° 026-2023.

También mencionó que mediante Decreto Supremo N° 062-2026-PCM, se prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por un plazo de 60 días, contados a partir del 29 de abril de este año.

“En relación a la solicitud de la agrupación Juntos por el Perú, para la realización de una actividad política (mitin), en el marco de las Elecciones Generales 2026, programada para el día 04 de junio en el Paseo de los Héroes Navales, la Municipalidad de Lima precisa que dicho espacio se encuentra comprendido dentro del ámbito del Centro Histórico de Lima, por lo que le resultan plenamente aplicables las restricciones antes señaladas”, explicó.

“Por las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que no resulta factible garantizar las condiciones de seguridad y orden público exigidas por la normativa vigente, se concluye que la solicitud no resulta procedente, lo cual fue notificado a dicha agrupación el 02 de junio”, agregó.

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

La comuna capitalina también invocó a las agrupaciones políticas a no programar actividades proselitistas en el Centro Histórico de Lima, actuar con responsabilidad y no vulnerar el espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

“En relación a las movilizaciones desarrolladas semanas atrás, la Municipalidad Metropolitana de Lima aclara que no se recibieron solicitudes de autorización para la realización de las mismas”, subrayó.

“La comuna limeña precisa que no autorizará a ninguna agrupación política el desarrollo de marchas, manifestaciones o concentraciones públicas y políticas en el Centro Histórico de Lima”, sentenció.