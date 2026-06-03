Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Municipalidad de Lima negó solicitud de Juntos por el Perú para llevar a cabo un mitin en Av. Paseo de los Héroes Navales el jueves 4 de junio. (Foto: MML)
La Municipalidad de Lima negó solicitud de Juntos por el Perú para llevar a cabo un mitin en Av. Paseo de los Héroes Navales el jueves 4 de junio. (Foto: MML)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima rechazó la solicitud presentada por el partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, para llevar a cabo un mitin político en la avenida Paseo de los Héroes Navales para este jueves 4 de junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.