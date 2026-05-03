Resumen

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Gálaga ganó al menos dos contratos millonarios en el presente proceso electoral.
Gálaga ganó al menos dos contratos millonarios en el presente proceso electoral.
Por Redacción EC

Conversaciones de WhastApp que ya están en manos de la fiscalía revelan presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Gálaga por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó “Cuarto Poder” este domingo 3 de abril.

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