La Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a su Misión de Observación Electoral (MOE) para que inicie su labor de supervisión de las Elecciones Generales 2026 qu se llevarán a cabo este domingo 12 de abril.

La misión está bajo la dirección de Víctor Rico Frontaura y consiste en más de 90 observadores y especialistas provenientes de 22 países.

Según la OEA, este grupo de trabajo tiene en su agenda reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales y electorales a nivel nacional y departamental; así como con diversos candidatos y representantes de la sociedad civil, la comunidad internacional y otros actores, con el fin de recoger testimonios del desarrollo de los comicios.

La misión será la encargada de realizar un análisis profundo e integral de aspectos indispensables del proceso electoral en áreas como la organización, tecnología, justicia, financiamiento político; además de la participación política de las mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, campañas, medios y comunicación digital, violencia electoral, entre otros.

Al concluir la jornada de votaciones, la MOE-OEA presentará un primer informe que detalle lo recabado, seguido de recomendaciones en pro del fortalecimiento del proceso electoral ante una eventual segunda vuelta.

Esta misión es la vigesimocuarta que la OEA despliega en el país, misma que es posible gracias a la contribución financiera de los gobiernos de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza.

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Explicación clara sobre tipos de votos en elecciones complejas con 36 agrupaciones políticas: válido (marca en cuadrilátero del partido o preferencial), nulo (cruz fuera o confusión), blanco (sin marcar, cuenta en cómputo), viciado (rayones o dibujos) y cruzado (marcas en distintas opciones). Recomendaciones: decidir antes, para que tu voto cuente entre 27 millones de peruanos.

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