Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miembros de mesa fueron capacitados. Foto: ODPE.
Miembros de mesa fueron capacitados. Foto: ODPE.
/ SYSTEM
Por Redacción EC

La Organización de los Estados Americanos (OEA) envió a su Misión de Observación Electoral (MOE) para que inicie su labor de supervisión de las Elecciones Generales 2026 qu se llevarán a cabo este domingo 12 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.