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ONPE otorga prórroga extraordinaria para entrega de reportes financieros de campaña. (Foto: Andina)
ONPE otorga prórroga extraordinaria para entrega de reportes financieros de campaña. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió de manera extraordinaria hasta el 27 de marzo el plazo para que organizaciones políticas y candidatos presenten la primera entrega de la información financiera correspondiente a la campaña de las elecciones generales 2026 y sus comicios primarios.

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