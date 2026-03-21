La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió de manera extraordinaria hasta el 27 de marzo el plazo para que organizaciones políticas y candidatos presenten la primera entrega de la información financiera correspondiente a la campaña de las elecciones generales 2026 y sus comicios primarios.

La medida fue anunciada a través de la cuenta oficial de la entidad en la plataforma X, donde se precisó que la prórroga permitirá cumplir con la presentación de los reportes de aportes, ingresos y gastos de campaña.

El plazo original para la entrega de esta información vencía en la víspera, de acuerdo con el cronograma electoral previamente establecido.

📢 Ampliamos hasta el 27 de marzo el plazo para que las organizaciones políticas y candidatos presenten la primera entrega de la información financiera de aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña de las Elecciones Generales 2026 y sus elecciones primarias. pic.twitter.com/8z7kEAGXcK — ONPE (@ONPE_oficial) March 21, 2026

Según la ONPE, el informe debe incluir todos los movimientos financieros realizados entre el 26 de marzo de 2025 y el 13 de marzo de 2026. Esta obligación alcanza tanto a organizaciones políticas como a candidatos inscritos, incluso a aquellos que ya no continúan en carrera debido a renuncia, exclusión o tacha.

La presentación de la información puede realizarse de manera virtual mediante el portal digital CLARIDAD o de forma presencial en la sede central de la ONPE, así como en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

En el caso de las organizaciones políticas, el reporte debe ser entregado por el tesorero inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas o por su representante legal. Para los candidatos, la presentación puede ser realizada por el propio postulante o por su responsable de campaña debidamente acreditado.

La ampliación del plazo busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el financiamiento de campañas electorales en el marco de los comicios generales del 2026.

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