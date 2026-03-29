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Más de 800 mil ciudadanos fueron convocados como miembros de mesa para comicios. (Foto: ONPE)
Más de 800 mil ciudadanos fueron convocados como miembros de mesa para comicios. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició la primera jornada presencial de capacitación para miembros de mesa de cara a las elecciones generales del 12 de abril, con la participación de más de 123 mil ciudadanos a nivel nacional.

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