La Oficina Nacional de Procesos Electorales inició la primera jornada presencial de capacitación para miembros de mesa de cara a las elecciones generales del 12 de abril, con la participación de más de 123 mil ciudadanos a nivel nacional.

La actividad se desarrolló desde las 8:00 a.m. en 4.211 locales —principalmente instituciones educativas— en todas las regiones del país. Hasta las 14:00 horas, 123.584 ciudadanos ya habían recibido orientación y practicado con materiales similares a los que se emplearán durante la jornada electoral.

En total, 834.894 ciudadanos fueron seleccionados como miembros de mesa mediante sorteo público realizado el 29 de enero. Por primera vez, se incluyó a seis suplentes por mesa, además de los tres titulares, con el objetivo de garantizar la instalación oportuna de las mesas de sufragio.

La ONPE informó que tanto titulares como suplentes han sido convocados a estas capacitaciones, que pueden realizarse de manera presencial o virtual a través de la plataforma ONPEduca. Hasta el momento, sumando todas las modalidades, se ha capacitado a 228.572 ciudadanos, equivalente al 27,39% del total.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, participó en actividades de supervisión en distintas regiones, como Piura, donde visitó locales de capacitación. También tiene previsto trasladarse a La Libertad para la segunda jornada programada.

En Lima, el titular del organismo inauguró un espacio informativo en el centro comercial MegaPlaza II de Villa El Salvador, donde los ciudadanos pueden practicar cómo emitir su voto. Asimismo, verificó el estado de los equipos de cómputo que serán utilizados el día de los comicios.

Paralelamente, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) continúan difundiendo información en espacios públicos como mercados, plazas y playas, además de realizar sesiones informativas dirigidas a periodistas, personas con discapacidad, adultos mayores y poblaciones rurales.

En el ámbito tecnológico, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral presentó a organizaciones políticas y medios los sistemas que serán utilizados en el proceso, como la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema de Presentación de Resultados.

La ONPE invitó a los partidos a conocer más detalles en la “Sala Multipropósito”, abierta hasta el 9 de abril, y anunció que el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral se realizará el próximo 5 de abril.

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