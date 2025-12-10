Los resultados finales de las elecciones primarias realizadas por 34 partidos y 3 alianzas el pasado 7 de diciembre han sido comunicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que así podrá proclamarlos a más tardar el 15 de diciembre, a fin de definir quiénes podrán postular en las Elecciones Generales del 2026.

A los órganos electorales centrales de las 37 agrupaciones, la ONPE también les remitió los reportes correspondientes a cada una de las mesas de sufragio y el producto de la contabilización del 100 % de las actas electorales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Con esta información, podrán generar sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos, incorporando a candidatos designados: aquellos que son invitados por la organización política a formar parte de sus listas al Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, sin necesidad de haber pasado por elecciones primarias. El porcentaje de designados en una lista no puede superar el 20 %.

Los datos resumidos y desagregados de la elección primaria que se llevó a cabo el domingo 7 de diciembre, a través de delegados, se pueden conocer ingresando a https://resultados.onpe.gob.pe/DEL2025/.

Además, es posible acceder a los resultados de los comicios desarrollados el 30 de noviembre –cuando los afiliados de dos partidos acudieron a las urnas para elegir a sus candidatos– utilizando este enlace: https://resultados.onpe.gob.pe/PRI2025/.

Datos

Entre los resultados de este proceso, destaca que no hubo votos impugnados ni actas observadas, lo que permitió alcanzar con prontitud el 100 % de actas contabilizadas. También se produjo un empate entre las fórmulas presidenciales del partido Salvemos al Perú, encabezadas por Antonio Ortiz y Mariano González.

Para estos casos excepcionales, la legislación electoral contempla un mecanismo con el que se definiría quién será el candidato: un sorteo público, que podría concretarse mediante el lanzamiento de una moneda al aire o sacando una bolilla.

El domingo 7 de diciembre votaron 1.015 de los 1.208 delegados registrados en el sistema de registro de elecciones primarias (REP). Dichos delegados fueron elegidos el 30 de noviembre en comicios organizados por las agrupaciones políticas.

Además, dos partidos políticos no presentaron aspirantes a su fórmula presidencial: Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap). Esta última agrupación fue la única cuyos delegados sufragaron en todas las regiones del país.

En tanto, los delegados del Partido Patriótico del Perú votaron en 12 departamentos y los de Un Camino Diferente, únicamente en Trujillo. Los delegados de las otras agrupaciones, aunque representaban a distintas regiones, votaron todos en Lima.