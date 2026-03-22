La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó a la Cancillería el material electoral que será utilizado por los peruanos en el extranjero durante las elecciones generales 2026, en un operativo realizado bajo estrictas medidas de seguridad.

El traslado se efectuó desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicado en Lurín, hacia la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con resguardo de la Policía Nacional y monitoreo satelital permanente, según informó la entidad.

El material enviado incluye cédulas de sufragio, actas electorales (instalación, sufragio y escrutinio), hojas de control de asistencia, reportes de puesta a cero, así como carteles de candidatos y de resultados.

#ONPEinforma | Trasladamos en camiones el material electoral destinado al voto de los peruanos en el exterior, con miras a las Elecciones Generales del 12 de abril. #EG2026 #PEX #TuVotoCruzaFronteras pic.twitter.com/srOvcjdPuS — ONPE (@ONPE_oficial) March 22, 2026

A su llegada, las unidades fueron recibidas por el canciller Hugo De Zela y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quienes destacaron la coordinación interinstitucional para garantizar el desarrollo del proceso electoral en el exterior.

Corvetto señaló que se implementarán escáneres en los principales consulados, lo que permitirá agilizar la transmisión de resultados desde el extranjero como nunca antes. “Esta coordinación permitirá tener resultados más rápidos” , afirmó.

Para las elecciones generales 2026, un total de 1′210,813 ciudadanos peruanos votarán fuera del país. Entre las ciudades con mayor número de electores figuran Santiago de Chile, Buenos Aires y Madrid.

Por su parte, el canciller De Zela aseguró que la Cancillería brindará todas las facilidades para el ejercicio del voto y garantizará la custodia del material electoral hasta su retorno al Perú.

“La Cancillería, a través de nuestros consulados, les dará todas las facilidades y seguridades para que puedan ejercer su voto. Y, además, les quiero asegurar que ese voto, una vez que sea emitido, será vigilado y cuidado hasta que vuelva al Perú y se entregue a la ONPE ", sostuvo.

El ministro recordó que su sector es el encargado de organizar los comicios en el exterior, tarea que implica coordinar en diversas ciudades del mundo bajo condiciones distintas.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Cancillería para que el proceso electoral se desarrolle de manera eficiente y transparente, bajo la conducción de la ONPE.

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