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Material electoral para el extranjero ya fue enviado a la Cancillería bajo resguardo policial. (Foto: Andina)
Material electoral para el extranjero ya fue enviado a la Cancillería bajo resguardo policial. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó a la Cancillería el material electoral que será utilizado por los peruanos en el extranjero durante las elecciones generales 2026, en un operativo realizado bajo estrictas medidas de seguridad.

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