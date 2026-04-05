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El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se pronunció sobre los primeros resultados de las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se pronunció sobre los primeros resultados de las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
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Por Redacción EC

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo esperar tener alrededor del 60 % del resultado presidencial de la primera vuelta procesado a la medianoche en su portal web, en el marco de las elecciones generales del 2026.

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