El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo esperar tener alrededor del 60 % del resultado presidencial de la primera vuelta procesado a la medianoche en su portal web, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Desde Trujillo, indicó que la prioridad es entregar primero el resultado de la elección presidencial, luego la de los candidatos a senadores y posteriormente diputados y Parlamento Andino.

“Nosotros vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino”, expresó a RPP.

“Nosotros esperamos tener alrededor del 60 % del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, agregó.

Corvetto manifestó que la información sobre la llegada de las actas electorales estará disponible en la web de la ONPE desde las 5:00 p.m. y lo primero que seguramente llegará serán las de Oceanía.

“A diferencia de anteriores elecciones, en esta elección la información va a estar en web desde las 5 de la tarde. Van a entrar los resultados de la ONPE y a partir de las 5 de la tarde, con cortes de cada 15 minutos, van a poder ver cómo va evolucionando la llegada de las actas”, manifestó.

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“Lo primero que va a llegar seguramente es Oceanía y el volumen de actas no debería crecer mucho hasta las 7 y media u ocho de la noche, porque el escrutinio presidencial tarda dos horas”, añadió.

Consultado sobre cuándo se definirían los resultados de la elección presidencial al 100%, el titular de la ONPE dijo que dependerá de la resolución de las actas observadas y con inconsistencias, pues esto “toma tiempo”.

“Si hay actas con inconsistencias, actas observadas eso va a requerir que vaya al Jurado (Nacional de Elecciones), el Jurado tiene que hacer un trabajo jurisdiccional con las actas y de ser necesario, un reconteo, eso también toma un tiempo”, subrayó.

“Nosotros no estamos en capacidad de decirle qué día y en qué momento vamos a tener el resultado al 100%, pero no dude que todos los organismos electorales estamos absolutamente comprometidos para poder brindar los resultados cuanto antes”, sentenció.

Simulacro de software

Este domingo 5 de abril la ONPE desarrolló el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las Elecciones Generales 2026, actividad en el cual se comprobó la funcionalidad del software electoral a utilizarse y los mecanismos de transmisión segura de los datos.

En el auditorio de la sede central del organismo electoral, el simulacro se inició a las 9:00 horas, con la verificación de la versión del software electoral y ejecución de la puesta a cero en los servidores nacionales del organismo electoral, emitiéndose, en ambos casos, los respectivos reportes a través del Sistema de Cómputo Electoral (SCE).

La puesta a cero del sistema de cómputo de resultados consistió en la eliminación de los registros de la base de datos, que se ejecutó en los citados servidores, para dar inicio al procesamiento y contabilización de las actas electorales de ensayo.

La ONPE desarrolló el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral para las elecciones del próximo 12 de abril. (Foto: ONPE)

Seguidamente, se sorteó el centro cómputo (uno de los 126 que se habilitarán a nivel nacional) para la correspondiente comparación de resultados.

La actividad comprendió también la prueba de contingencia de indisponibilidad del suministro eléctrico, a fin de asegurar la continuidad del cómputo de resultados ante cualquier circunstancia.

Asimismo, incluyó la firma del acta de puesta a cero en los servidores de ONPE y reportes, por parte de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría General de la República, la Asociación Civil Transparencia, y personeros de Fuerza Popular, Perú Primero, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Frente Popular Agrícola del Perú (Frepa) y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

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En el acto también estuvieron presentes observadores de la Unión Europea (UE), Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter.

Posteriormente, desde las 9:30 horas, se hizo el seguimiento de las actividades en los 126 centros de cómputo habilitados a nivel nacional, lo que comprendió la puesta a cero en sus servidores a través del SCE, el respectivo procesamiento de actas electorales de prueba, la comparación de resultados del centro de cómputo sorteado y la verificación de la integración de las actas electorales transmitidas desde los locales de votación con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

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Durante las Elecciones Generales 2026, la STAE será usada en cada de las 29.266 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para registrar la información e imprimir las actas de instalación, sufragio y escrutinio, además de los reportes de puesta a cero y el cartel de resultados.

Su objetivo es reducir el número de actas observadas por errores en la transcripción manual, agilizar la elaboración de documentos y obtener los resultados de inmediato al transmitirlos directamente desde los locales de votación.

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