La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció la adjudicación económica correspondiente a cada organización política para la contratación de propaganda electoral en los medios de comunicación y medios digitales registrados como proveedores.

Esto se realiza en el marco de la franja electoral que será transmitida durante los comicios primarios de las Elecciones Generales 2026, y de acuerdo con la modalidad de elecciones primarias seleccionada por cada partido.

Mediante la Resolución Jefatural Nº 000166-2025-JN/ONPE, se precisa que el monto destinado para la transmisión de la franja electoral en las elecciones primarias de los comicios generales del 12 de abril del 2026 asciende a S/ 19 millones 057 mil.

“Esta metodología de cálculo fue utilizada debido a que, al momento de solicitarse el presupuesto, no se tenía información cierta sobre la modalidad de elecciones primarias que cada organización política seleccionaría, y debido a la falta de antecedentes históricos que permitieran realizar proyecciones más exactas”, detalló.

Asimismo, refiere que hasta el plazo límite previsto por ley, el 1 de septiembre de 2025, un total de 39 organizaciones políticas comunicaron a la ONPE la modalidad de elecciones primarias que seleccionaron.

De ese número, solo dos partidos optaron por la modalidad de elecciones de candidatos con voto únicamente de afiliados. Por ello, recibirán S/ 244.320.52 cada uno por dicho concepto, S/ 146.592.31 por radio y TV, y S/ 97.728.21 por redes sociales.

En tanto, los 37 partidos políticos restantes elegirán a sus postulantes mediante el voto de delegados. Así, recibirán S/ 122.160.25 cada uno, S/ 73.296.15 destinado a radio y televisión, y S/ 48.864.10 para redes sociales.

Finalmente, se determinó que el monto asignado a cada partido se destine en un 60 % para la contratación de medios tradicionales –radio y televisión– y el 40 % restante a proveedores de medios digitales, como agencias, creadores de contenido, influencers y plataformas especializadas.