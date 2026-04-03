La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se habilitarán un total de 2.260 locales de votación, en su mayoría instituciones educativas y universidades, para el desarrollo de las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concentra el mayor número de mesas de sufragio en Lima Metropolitana para las elecciones generales del próximo 12 de abril, con un total de 100.
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En una nota de prensa, la ONPE informó que otros locales con mayor número de mesas son: la Universidad Ricardo Palma - Santiago de Surco (80), Institución Educativa 005 Rosa de Santa María - Breña (70), Universidad San Martín de Porres -Santa Anita (65) y la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte (Estadio) - San Isidro y la Universidad Nacional Agraria La Molina con 65 mesas.
Asimismo, la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte – San Isidro (61), la Institución Educativa Teresa Gonzales de Fanning-secundaria- Jesús María (60) y la Institución Educativa Particular Santo Domingo El Apóstol - San Miguel (58).
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Del mismo modo, la Institución Educativa 1070 Melitón Carbajal – Lince (57), el Estadio Municipal Carlos A. Moscoso 2 - Surquillo y la Institución Educativa Emblemático María Parado de Bellido – Rímac con 50 mesas.
Igualmente, la Pontificia Universidad Católica del Perú – San Miguel, la Institución Educativa Emblemática 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio – La Victoria (49) y la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe - Lima con 49 mesas cada una.
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A su vez, con 47 mesas, cada uno, figuran: la Institución Educativa Liceo Naval Contralmirante Montero - San Miguel, el Estadio Municipal Carlos A. Moscoso 2B - Surquillo, y las Instituciones Educativas Particulares Colegio La Salle - Breña y Saco Oliveros Helicoidal – Santa Anita.
En la Provincia Constitucional del Callao, los centros de votación con mayor número de mesas son: Estadio Campolo Alcalde - La Perla (46), la Universidad Nacional Federico Villarreal - Local F01L01-Callao (42), la Universidad Nacional del Callao – Bellavista (40), así como el Estadio Municipal PREVI – Callao, la Institución Educativa General Prado – Bellavista y la Institución Educativa Liceo Naval de Corbeta Manuel Clavero Muga - Ventanilla con 34 mesas.
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A su vez, otros centros de votación con un elevado número de mesas son: Complejo Deportivo Valeriano López- Callao (31) y las Instituciones Educativas Nuestra Señora de Belén (29) y 5127 Mártir José Olaya (26), ambas en Ventanilla.
En general, el organismo electoral ha asignado un local de votación a cada uno de los 26 millones 114 mil 619 ciudadanos peruanos habilitados para sufragar al interior del territorio nacional en las próximas elecciones generales.
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Al momento de asignar locales, en el mes de enero, el organismo electoral contaba con 10.352 recintos –el 95 % de ellos, instituciones educativas–, cuyos propietarios o administradores decidieron prestar sus instalaciones para los comicios.
Sin embargo, el 13 de marzo, el organismo electoral informó que algunas instituciones educativas particulares desistieron de ceder el uso de sus locales para el 12 de abril. De otra parte, el personal de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) que funcionan en el país inspeccionaron recintos y detectaron instalaciones con infraestructuras deficientes o en proceso de refacción o remodelación.
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Por esas dos circunstancias, la ONPE dejó de contar con alrededor de 200 locales de votación y tuvo que reasignarles un nuevo local a 33.000 ciudadanos.
Para darles a conocer este cambio, se está comunicando con aquellos que proporcionaron sus datos de contacto, al utilizar el aplicativo “Elige tu local de votación”. La mayor cantidad de modificaciones ocurrieron en Lima Metropolitana (36 %), Arequipa (18 %) y La Libertad (11 %).
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