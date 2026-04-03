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La ONPE informó sobre la instalación de locales de votación para las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: ONPE)
La ONPE informó sobre la instalación de locales de votación para las elecciones generales del 12 de abril. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se habilitarán un total de 2.260 locales de votación, en su mayoría instituciones educativas y universidades, para el desarrollo de las Elecciones Generales del próximo 12 de abril.

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