Tal como adelantó El Comercio, la mayoría de agrupaciones descartó el voto universal, luego que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informara que 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) optaron por la modalidad de elección mediante delegados para definir sus candidaturas con miras a las próximas elecciones generales del 2026.
Esta decisión se conoció al vencer el plazo establecido para elegir el método de selección interna. En esta modalidad de elección primaria, los delegados deben ser elegidos, previamente, mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus afiliados.
Asimismo, el organismo electoral dio cuenta que solo una organización política (Partido Aprista Peruano) decidió elegir sus candidatos con el voto universal de sus afiliados.
De otro lado, el partido político Cooperación Popular no informó sobre modalidad de elección en el plazo establecido. Ninguna organización política optó por elegir sus aspirantes con el voto universal.
Es de precisar que, lo comunicado por la agrupación partidaria no podrá ser modificado, según el reglamento aprobado por la ONPE para estos comicios. La norma también fija que aquellas que incumplieron con dicha disposición no podrán llevar a cabo sus elecciones primarias.
De la misma manera, las agrupaciones partidarias dieron a conocer a la ONPE el correo electrónico y el número de celular del presidente del respectivo Órgano Electoral Central (OEC), competente para resolver en última y definitiva instancia situaciones relacionadas a la determinación de las candidaturas en elecciones primarias, conforme al estatuto y reglamento.
El OEC es el órgano o autoridad electoral, de carácter permanente y autónomo respecto de los demás órganos internos de la organización política. Está integrado por un mínimo de tres miembros titulares y tres suplentes, quienes son elegidos o designados de conformidad con el respectivo estatuto.
Bajo esta denominación, se considera al Tribunal Electoral Nacional, Comité Electoral Nacional, Dirección Nacional o similares.
En las elecciones primarias del 30 de noviembre y 7 de diciembre, las organizaciones políticas elegirán sus candidatos que postularán en las Elecciones Generales 2026. Estas se realizan de manera simultánea.
Los partidos políticos que elegirán a sus candidatos vía delegados son:
- Acción Popular
- Ahora Nación-AN
- Alianza para el Progreso
- Avanza País – Partido de Integración Social
- Fe en el Perú
- Frente Popular Agrícola del Perú
- Fuerza Popular
- Juntos por el Perú
- Libertad Popular
- Partido Ciudadanos por el Perú
- Partido Cívico Obras
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Morado
- Partido País para todos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político Perú Primero
- Partido Político PRIN
- Partido SÍCREO
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Primero La Gente- Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Progresemos
- Renovación Popular
- Salvemos al Perú
- Un Camino Diferente
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores
