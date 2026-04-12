Resumen

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No se instalaron 211 mesas de sufragio, indicó Corvetto. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
No se instalaron 211 mesas de sufragio, indicó Corvetto. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Redacción EC

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto informó que un total de 63 mil 300 electores en Lima no pudieron emitir su voto durante las Elecciones Generales de este domingo 12 de abril debido a la falta de material electoral.

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