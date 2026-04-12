Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto informó que un total de 63 mil 300 electores en Lima no pudieron emitir su voto durante las Elecciones Generales de este domingo 12 de abril debido a la falta de material electoral.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Qué le espera al Perú tras estas elecciones? ¿Qué retos enfrentará el próximo presidente?
- ¿Negoció en la sombra? Mensajeros y el rol secreto de Mojtaba Jamenei en la tregua entre Irán y EE.UU.
- Trump insiste en su amenaza de destruir la infraestructura energética de Irán si no alcanza un acuerdo
- Galaga ya había sido penalizada tres veces por la propia ONPE: los millonarios contratos de una empresa de solo 13 trabajadores en planilla
Seguir temas