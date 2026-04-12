El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto informó que un total de 63 mil 300 electores en Lima no pudieron emitir su voto durante las Elecciones Generales de este domingo 12 de abril debido a la falta de material electoral.

En conferencia de prensa Corvetto señaló que según los datos que maneja el centro de soportes de la institución, los electores que no pudieron ejercer su derecho al sufragio pertenecen a San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.

Fueron en total 211 mesas de sufragio ubicadas en 15 locales de votación en Lima (3 de San Juan de Miraflores, 7 de Lurín y 5 de Pachacamac.

“Quiero, antes que nada, presentar mis disculpas personales e institucionales a todos aquellos ciudadanas y ciudadanos que han sido afectados por el retraso del despliegue de material electoral en cada uno de sus locales”, dijo

“Para cada uno de los electores y miembros de mesa iniciaremos actos administrativos ya que al no poder ejercer su voto, ni cumplir su rol como miembros de mesa, nos estamos responsabilizando y no pagarán ninguna multa por esta afectación”, agregó.

Corvetto responsabilizó a la empresa encargada del reparto y ofreció disculpas a los electores que no pudieron votar.

“A nivel nacional, de las 92 mil 12 mesas de sufragio se lograron instalar 99,8% de mesas, solo 211 mesas no se lograron instalar”, argumentó.

El jefe de la ONPE fue consultado por los medios si renunciaría debido a esta situación, pregunta a la que solo respondió que se sometería a todas las investigaciones que correspondan.