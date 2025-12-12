La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que no habrá prórroga para que la ciudadanía elija sus tres opciones de locales de votación con miras a las Elecciones Generales del 2026. La plataforma Elige tu Local de Votación (https://eligetulocal.onpe.gob.pe/) solo estará habilitada hasta las 11:59 p.m. del domingo 14 de diciembre.

A la fecha, 2 millones 364 mil 054 electores de todo el país ya hicieron la selección. El mayor número de registros corresponde a Lima (Lima Metropolitana y Lima provincias) con un total de un millón 528 mil 874. Le siguen Callao y Arequipa con 145 mil 521 y 129 mil 291 electores, respectivamente. Asimismo, 73 locales ya no cuentan con aforo.

Es importante precisar que, todos los peruanos deben elegir sus tres opciones de locales de votación, pues no se habilitan los mismos recintos en todos los comicios. En caso de no hacerlo, la ONPE les asignará un local de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.

El proceso de selección de locales de votación se puede realizar desde un dispositivo móvil, así como desde una computadora de escritorio (PC) o laptop. El elector debe contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en todos los casos.

Sí el procedimiento se realiza desde un celular, el ciudadano podrá validar su identidad en alguna de las dos modalidades disponibles: respondiendo preguntas personales y tomando fotografías de su DNI o mediante reconocimiento facial.

¿Cómo es el procedimiento?

Quienes realicen el proceso por PC o laptop, deberán contestar preguntas personales. Tras la validación de la identidad, el ciudadano deberá ingresar su número de celular y un correo electrónico al cual le llegará un enlace para continuar con el proceso de selección.

Luego de ingresar al enlace, el elector podrá visualizar las distintas opciones de locales de votación disponibles de acuerdo al distrito registrado en su DNI hasta el día del cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025).

Después de escoger sus tres opciones de locales de votación, la persona recibirá un correo de confirmación con los datos de su selección.

El sistema cuenta con mayores medidas de seguridad que en procesos anteriores para evitar suplantaciones y, por tanto, nadie podrá elegir un local por otro ciudadano.

Cabe mencionar que tras el primer registro, los electores tendrán dos oportunidades para modificar su elección. En el mes de marzo de 2026, el ciudadano podrá conocer el lugar que se le asignará para los comicios.

De esta manera el domingo 12 de abril de 2026, día de las Elecciones Generales, los peruanos votarán cerca de su domicilio, lo que les permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Puedes elegir tu local de votación en el siguiente link hasta el domingo 14 de diciembre: https://eligetulocal.onpe.gob.pe/.