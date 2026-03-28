Resumen

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ONPE distribuye más de 9 mil mesas de sufragio en primera fase del operativo electoral. (Foto: ONPE)
ONPE distribuye más de 9 mil mesas de sufragio en primera fase del operativo electoral. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició desde el distrito de Lurín el despliegue del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país, como parte de los preparativos para la jornada electoral del próximo 12 de abril.

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