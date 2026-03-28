La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició desde el distrito de Lurín el despliegue del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país, como parte de los preparativos para la jornada electoral del próximo 12 de abril.

El subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Phang Sánchez, informó que en esta primera etapa se ha programado el envío de 9 714 mesas de sufragio, lo que representa el 16% del total de 60 957 que deben ser distribuidas a nivel nacional.

“El día de hoy estamos programando la salida de 9 714 mesas de sufragio para el interior del país. (…) Se han programado 17 unidades que van a trasladar el material; entre otras, cédulas de sufragio, acta padrón, plantillas braille, hojas borrador, útiles electorales, etiquetas, sobres, todo lo que se requiere para la jornada electoral del día 12 de abril ”, detalló.

🔴 Desde el distrito de Lurín: Despliegue del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país. #EG2026 pic.twitter.com/PqCPftAe1d — ONPE (@ONPE_oficial) March 28, 2026

Para el traslado del material, la ONPE contrató a un operador logístico mediante concurso público, el cual dispone de 68 unidades vehiculares que permitirán completar el despliegue a nivel nacional. Este proceso cuenta además con el resguardo de la Policía Nacional del Perú, que garantiza la cadena de custodia desde la salida hasta la entrega en cada ODPE y, posteriormente, en los locales de votación.

Como parte de las medidas de control, la entidad implementó tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permitirá monitorear en tiempo real cada uno de los paquetes electorales.

“El material tiene etiquetas. Hay un mecanismo de identificación por radiofrecuencia (…) que permite controlar y monitorear cada uno de los paquetes electorales desde su salida hasta el momento en el que llega a cada local de votación ”, explicó el funcionario.

El proceso también es supervisado por distintas instituciones del Estado. Entre ellas, el Jurado Nacional de Elecciones, que cumple funciones de fiscalización, y la Contraloría General de la República, encargada de verificar que el despliegue se realice conforme al plan operativo electoral.

El traslado del material se desarrollará entre el 28 de marzo y el 4 de abril, mientras que el último envío está previsto para llegar a su destino el 5 de abril, completando así la distribución previa a los comicios.

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