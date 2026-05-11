Yuvitza Aguilar, subgerente de Logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que al momento de la contratación para la auditoría de las elecciones generales del 2026, la empresa M&T International no tenía ningún impedimento legal para presentarse como postor.

Detalló que en la primera y segunda convocatoria no se presentaron postores, mientras que en la tercera se presentaron dos empresas. El monto contratado ascendió a S/944 mil.

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Detalló que la página del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) solo permite verificar si los proveedores se encuentran o no inhabilitados o impedidos para contratar con el Estado a cinco años de la fecha de consulta.

No obstante, la funcionaria del organismo electoral aclaró que en todo caso, si dicha empresa ha tenido un impedimento anterior, eso no la inhabilita al momento de contratar con cualquier entidad pública, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Contrataciones.

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“No hay una ley, una norma que a nosotros nos impida contratar con esta empresa, a pesar de que haya tenido alguna sanción anterior a la fecha de la contratación que ya se haya superado, es así que una buena cantidad de empresas son sancionadas y al terminar la sanción, pueden seguir contratando con el Estado porque no hay una norma que les impida que puedan contratar”, explicó.

Detalló que según la convocatoria, no se solicitó que la empresa postora tuviera personal mínimo en planilla y que M&T International presentó la totalidad de los documentos que se solicitó de acuerdo a los términos de referencia.

También refirió que las verificaciones sobre sanciones, penalidades e inhabilitaciones están a cargo del área de Contrataciones y que ese proceso se realiza al momento de invitar a los proveedores, durante la selección y para la firma del contrato.

Empresa sancionada

Según reveló “Cuarto Poder”, la empresa M&T International, contratada por la ONPE para realizar una auditoría “integral y exhaustiva” a las elecciones generales del 2026, había sido inhabilitada por 11 meses en el 2016.

Según el dominical, la sanción fue aplicada por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE debido a que dicha compañía presentó información inexacta, pese a que la ONPE lo había negado.

Consultado sobre el tema, Eric Morán, representante de M&T International, admitió dicha sanción y dijo que dicha penalización fue reducida. “Yo lo consideraba una injusticia tremenda”, señaló.

Partidos solicitaron acceso

En tanto, Roberto Montenegro, jefe de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, informó que 26 partidos políticos solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.

En conferencia de prensa, señaló que dicho módulo permite descargar imágenes de los resultados de los comicios en formato Excel, con lo cual remarcó que las agrupaciones políticas pueden realizar auditorías sin que sea necesario acceder a sus sistemas.

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“Queremos mencionar que existen 26 agrupaciones políticas que en su debido momento solicitaron acceso al Módulo de Presentación de Resultados, que es un módulo especializado al cual se accede con una clave y un usuario. ¿Cuál es lo importante de este módulo especializado? Tiene dos características: permite descargar las imágenes de toda la elección en forma masiva y también los datos en un formato csv, que puede ser leído en Excel, de tal manera que las organizaciones políticas, de manera independiente, pueden realizar una auditoría de los resultados publicados en la web”, expresó.

“No es necesario que accedan a nuestros sistemas porque simplemente tienen que contar lo que nosotros hemos publicado en la página web, en este módulo especializado”, agregó.

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