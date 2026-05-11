Resumen

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La ONPE se pronunció sobre el caso de la empresa M&T International en conferencia de prensa. (Foto: Captura ONPE )
La ONPE se pronunció sobre el caso de la empresa M&T International en conferencia de prensa. (Foto: Captura ONPE )
Por Redacción EC

Yuvitza Aguilar, subgerente de Logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que al momento de la contratación para la auditoría de las elecciones generales del 2026, la empresa M&T International no tenía ningún impedimento legal para presentarse como postor.

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