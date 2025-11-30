El precandidato presidencial Enrique Valderrama va ganando las elecciones internas llevadas a cabo este domingo 30 de noviembre en el Partido Aprista Peruano, al 75.405% del escrutinio de votos según la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de cara a los comicios generales del 2026.

Un total de 15 precandidatos presidenciales compitieron en el partido de la estrella, en busca de obtener la nominación para los comicios del 12 de abril del próximo año.

Asimismo, al 45,9% de actas procesadas, Carla García lidera las preferencia para el encabezar la lista del Senado por el Partido Aprista con 574 votos (18,056%). Le sigue Jorge del Castillo con 432 votos (13,58%).

Cabe indicar que en esta modalidad de afiliados, al menos unos 8.281 militantes del Apra estaban habilitados para acudir a las urnas para las elecciones primarias, donde también se elegirán a sus candidatos al Congreso y al Parlamento Andino.

Dicha agrupación política deberá superar el umbral del 10% de participación como mínimo de sus afiliados en la definición de sus candidatos, a fin de continuar en carrera rumbo a las Elecciones Generales del 2026.

A nivel nacional, la ONPE instaló 373 locales de votación para esta primera modalidad de afiliados, 43 de los cuales están desplegados en Lima Metropolitana. En ellos, se instalarán en total 578 mesas de sufragio.

En tanto, las 37 agrupaciones políticas restantes llevarán a cabo sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados, a través de sus órganos electorales centrales.

Unos 2.890 efectivos de las Fuerzas Armadas y 976 agentes de la Policía Nacional (PNP) fueron desplegados a nivel nacional con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en los diversos locales de votación.

Asimismo, 136 personeros de centros de votación y 521 personeros de mesa fueron los encargados de supervisar el cumplimiento del proceso interno de cada organización política.

Los delegados elegidos participarán el próximo 7 de diciembre de 2025 en una jornada nacional organizada por la ONPE, en presencia de personal del JNE, en la que se definirán las postulaciones finales para el 12 de abril de 2026.