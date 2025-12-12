El partido Salvemos al Perú elegirá a su candidato presidencial para las elecciones generales del 2026 mediante un sorteo público, que consistirá en el lanzamiento de una moneda, este sábado 13 de diciembre.

Así lo informaron los presidentes del Órgano Electoral Nacional y Provincial de Lima de dicha agrupación política, Hugo Vergaray Otoya y Máximo Ramírez Julca, respectivamente, en un oficio dirigido a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el documento se detalla que la actividad se llevará a cabo a partir de las 2:00 p.m. en el local partidario de Salvemos al Perú, ubicado en el jirón Camaná 989, en el Cercado de Lima.

Al evento se ha cursado invitación a representantes del JNE, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como a los veedores y a la prensa, a fin de garantizar “la más alta transparencia, publicidad y legitimidad del acto”.

Dicha modalidad está estipulada en el artículo 26, inciso 6 de la Ley de Elecciones Municipales N° 26864, que precisa que en caso de empate, se resuelve por sorteo entre los postulantes que hubiesen obtenido igual votación.

Según la página web de la ONPE, las fórmulas presidenciales de Antonio Ortiz Villano y del exministro de Defensa y del Interior Mariano González empataron en las elecciones internas mediante la modalidad de delegados.

Ambos postulantes obtuvieron los votos de ocho delegados. Más atrás se ubicaron las listas de Ramiro Alberto Málaga Ortega (3), Ricardo Velásquez Ramírez (2) y David Sergio Mamani Mamani (1).