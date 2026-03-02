La normativa electoral contempla distintos tipos de personeros; sin embargo, solo dos ejercen su labor exclusivamente el día de la jornada electoral: los personeros de mesa de sufragio y de centro de votación (quienes coordinan a los de mesa).

Su acreditación aún no ha empezado, en un contexto en el que se instalarán 10.617 centros de votación (10.401 a nivel nacional y 216 en el extranjero) y 92.731 mesas de sufragio (90.223 a nivel nacional y 2.508 en el extranjero) en menos de seis semanas, este 12 de abril.

Liz Barrera, especialista en asistencia electoral del JNE, explicó a este Diario que un personero de mesa “es un ciudadano que es acreditado por una organización política, básicamente, para velar por sus intereses el día de la jornada electoral, en cada una de sus etapas: instalación, sufragio y escrutinio”.

Estos personeros, tal como se establece en la Ley Orgánica de Elecciones y reglamentos, cuentan con derechos —como presenciar la lectura de los sufragios—, pero también con prohibiciones —interrogar a los electores sobre su preferencia, por ejemplo— [ver gráfica].

Barrera agregó que pueden ser acreditados ante los respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional hasta siete días antes de la elección; sin embargo, la normativa también permite que se acrediten directamente en la mesa de sufragio el mismo día de la votación.

Personeros de Mesa – Elecciones 2026 Personeros de Mesa – Elecciones Generales 2026 LO QUE SÍ PUEDEN HACER ✓ Estar presentes durante toda la jornada electoral Estar presentes durante toda la jornada electoral ✓ Suscribir actas de instalación, sufragio y escrutinio Suscribir actas de instalación, sufragio y escrutinio ✓ Concurrir al acondicionamiento de la cámara secreta Concurrir al acondicionamiento de la cámara secreta ✓ Verificar que los electores ingresen solos a votar Verificar que los electores ingresen solos a votar ✓ Presenciar la lectura de votos y examinar cédulas Presenciar la lectura de votos y examinar cédulas ✓ Formular observaciones o reclamos durante la jornada electoral Formular observaciones o reclamos durante la jornada electoral ✓ Impugnar la identidad del elector o cédulas según la ley Impugnar la identidad del elector o cédulas según la ley ✓ Obtener copia del acta electoral firmada Obtener copia del acta electoral firmada LO QUE NO PUEDEN HACER ✗ Interrogar a electores sobre su voto Interrogar a electores sobre su voto ✗ Conversar o discutir con electores, miembros de mesa u otros personeros Conversar o discutir con electores, miembros de mesa u otros personeros ✗ Interrumpir el escrutinio Interrumpir el escrutinio ✗ Solicitar revisión de decisiones si no estuvieron presentes Solicitar revisión de decisiones si no estuvieron presentes ✗ Realizar propaganda o proselitismo político dentro del local Realizar propaganda o proselitismo político dentro del local TENGA EN CUENTA i La mesa puede disponer el retiro de un personero que incumpla normas La mesa puede disponer el retiro de un personero que incumpla normas i Un personero retirado puede ser reemplazado por otro de la misma organización con credencial Un personero retirado puede ser reemplazado por otro de la misma organización con credencial ! Sólo un personero por organización política por mesa Sólo un personero por organización política por mesa ! Un mismo personero puede acreditarse para más de una mesa Un mismo personero puede acreditarse para más de una mesa

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA SER PERSONERO:

Tener expedito el derecho de sufragio.

Contar con DNI vigente y credencial oficial.

Ser acreditado por una organización política.

No ser candidato en el proceso electoral en curso.

No haber sido designado miembro de mesa (titular o suplente).

No pertenecer a las FF.AA. ni a la PNP en actividad.

No representar a más de una organización política en la misma jornada electoral.

No es requisito estar afiliado a la organización política que lo designa.

Un factor clave

A opinión del abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, los personeros de mesa y de centro de votación, aunque transitorios en comparación con otros tipos de personeros, actúan como agentes que representan a una organización política para cautelar sus intereses durante la jornada electoral. Su rol, asegura, puede llegar a ser clave.

“Los personeros de mesa son testigos directos de todo lo que ocurre en una mesa, incluyendo la legalidad del voto emitido durante el escrutinio. Su participación es crucial, porque cualquier irregularidad será registrada en el acta a su pedido, de modo que garantizar la transparencia del proceso y del ejercicio del voto depende en gran medida de su presencia”, aseveró Mendoza.

En tanto, el abogado José Tello, especialista en derecho electoral, remarcó que la función del personero “es estrictamente fiscalizadora” y que “no pueden interferir en el desarrollo de la votación, influir en las decisiones de los miembros de mesa ni alterar el resultado del escrutinio”.

“La presencia de personeros no otorga a ninguna organización política la posibilidad de alterar votos, presionar a los electores ni incidir en el resultado de la votación. Su presencia garantiza que el proceso se desarrolle con arreglo a de acuerdo a ley, pero no le confiere poder de decisión sobre el mismo”, aseveró.

Ambos especialistas coincidieron en que, en esta etapa, las agrupaciones están concentradas en la campaña mientras organizan la relación de sus personeros. Una vez que todo esté listo y se acerque la elección, comenzarán las acreditaciones. Lo más complicado, explicó Mendoza, sigue siendo la búsqueda y coordinación de los personeros.

Partidos terminan de alistarse

Más allá de las ideologías, los partidos coinciden en que contar con personeros será clave para resguardar la voluntad del elector y garantizar la transparencia del proceso. Se encuentran en plena etapa de organización y convocatoria —abierta no solo a militantes, sino también a ciudadanos—, en medio del desafío logístico que implica cubrir las mesas a nivel nacional. Cada uno con su estrategia.

En diálogo con El Comercio, Luis Galarreta, aspirante a la vicepresidencia por Fuerza Popular, dijo que el personero “es la persona que va a garantizar la voluntad del elector” y remarcó que su presencia es fundamental para que cada voto quede correctamente consignado. “Si la voluntad del elector es 190 votos frente a 1; ese único voto debe estar ahí [contado]”, expresó.

Tras la experiencia de 2021, donde reconoció que la organización de los personeros se activó de manera tardía, explicó que el partido ha reforzado su estructura. Ahora cuenta con un “Comando Nacional de Personeros”, con coordinadores regionales, provinciales y distritales.

Luis Galarreta forma parte de la plancha presidencial de Fuerza Popular en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Fuerza Popular)

“En 2021 quienes de alguna manera estaban viendo ese tema, creo que empezaron un poco tarde. Ahora la diferencia es que ya venimos nosotros con coordinadores regionales, cabezas provinciales, distritales. La estructura que el partido está armando en personeros es una estructura que debió ser tal vez antes también, pero que ahora se ha puesto mayor énfasis, más tiempo, más cuidado”, afirmó Galarreta.

En el caso de Renovación Popular, este Diario buscó recoger la postura de algún vocero para este informe. Sin embargo, a pesar de la insistencia, no respondieron las llamadas ni mensajes.

Por su parte, Elio Riera, portavoz de Alianza para el Progreso y candidato a la Cámara de Diputados por Lima (número 4), destacó que los personeros son fundamentales para garantizar la transparencia del proceso electoral y respaldar la voluntad de los ciudadanos.

“Es de vital importancia por cuanto los personeros se convierten finalmente en las personas que pueden asegurar la transparencia en el proceso electoral. Sin duda alguna, contar con personeros que ciñan al principio de objetividad y que puedan respaldar finalmente la voluntad de los ciudadanos es lo que buscamos; y hacia eso apuntamos”, expresó a este Diario.

Señaló que, de manera voluntaria, varios ciudadanos se han acercado al partido para participar como personeros, y que su intención está siendo considerada para representarlos el 12 de abril. Riera se mostró optimista y aseguró que esperan contar con la mayor cantidad posible de personeros para la jornada electoral.

Elio Riera busca llegar al Congreso con Alianza para el Progreso. (Foto: APP)

Por otro lado, Uvaldo Pizarro, secretario nacional de asuntos electorales de Somos Perú y candidato a la Cámara de Diputados por Piura (número 1), destacó la relevancia de los personeros como “guardianes de la voluntad popular” y subrayó que su presencia es fundamental para proteger cada voto y garantizar la transparencia del proceso electoral.

Señaló que, al igual que en elecciones anteriores, el partido ya está organizando la convocatoria de personeros en todo el país, evaluando la cantidad de mesas en cada distrito y provincia para asegurar cobertura en todos los centros de votación.

“Siempre va a ser importante tener personeros. No solamente en esta elección, sino en todas. Hay que entender que dentro de una mesa se presentan muchísimas situaciones, por ejemplo, las impugnaciones de identidad, la impugnación del voto. Y para eso están los personeros para poder defender ese voto que muchas veces sí es un voto válido, pero que lo quieren hacer pasar como voto nulo”, aseveró.

Uvaldo Pizarro, quien fue personero por más de 20 años en Somos Perú, busca ahora llegar al Congreso por el mismo partido. (Foto: Eduardo Cavero para El Comercio) / EDUARDO CAVERO SIBILLE

Además de los militantes del partido, explicó que se mantiene la posibilidad de sumar aliados estratégicos en algunas regiones. Uvaldo subrayó que la organización de personeros se realiza mientras se gestionan también en paralelo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Todo un reto logístico para los partidos.