En medio de una elección compleja y a cuarenta días de la jornada electoral, las organizaciones políticas aún se vienen organizando respecto a los personeros que los representarán frente a los más de 10,000 locales de votación que se abrirán el próximo 12 de abril. Según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la que accedió El Comercio, ninguna de las 38 agrupaciones que participan en la contienda ha acreditado aún a sus personeros de mesa ni de centros de votación.

