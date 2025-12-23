Partidos solicitan la inscripción de sus candidatos presidenciales con este martes como fecha límite: ¿cuáles ya se presentaron y cuáles faltan?

Las agrupaciones políticas que participan en las elecciones generales del 2026 tienen hasta este martes 23 de diciembre para solicitar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la inscripción de sus fórmulas presidenciales, sus listas para el Congreso bicameral y para el Parlamento Andino.

Hasta el cierre de esta nota, en el día previo a la fecha límite, solo 11 de las 36 agrupaciones con candidatos presidenciales en carrera solicitaron la inscripción de sus fórmulas, lo que equivale solo al 30%. El resto de partidos o alianzas deberá, como mínimo, iniciar su trámite hasta las 11:59 p.m. de este martes o quedará fuera de la contienda por llegar a Palacio de Gobierno.

Actualmente, tras la exclusión de Acción Popular, hay 38 organizaciones políticas en carrera. De estas, 36 tienen fórmulas presidenciales, ya que los partidos Frepap y Ciudadanos por el Perú solo cuentan con listas parlamentarias.

Todas las agrupaciones pudieron comenzar con las inscripciones de sus fórmulas presidenciales y listas parlamentarias desde que el JNE proclamó los resultados de las elecciones internas el pasado 15 de diciembre.

Fórmulas presentadas con solicitud de inscripción (por orden de presentación)

Agrupación Candidato a presidente Candido a vicepresidente Candidato a 2do vicepresidente Fecha de solicitud Avanza País José Williams Fernán Altuve Adriana Tudela Viernes 19 de diciembre Fuerza Popular Keiko Fujimori Luis Galarreta Miguel Torres Viernes 19 de diciembre Alianza Para el Progreso César Acuña Jessica Tumi Alejandro Soto Sábado 20 de diciembre Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto Susana Matute Carlos Caballero León Domingo 21 de diciembre Renovación Popular Rafael López Aliaga Norma Yarrow Jhon Ramos Malpica Domingo 21 de diciembre Un Camino Diferente Rosario Fernández Bazán Arturo Fernández Bazán Carlos Pinillos Vinces Domingo 21 de diciembre Partido Demócrata Verde Alex Gonzales Maritza Sánchez Félix Murazzo Lunes 22 de diciembre Partido Patriótico del Perú Herbert Caller Rossana Montes Tello Jorge Carcovich Lunes 22 de diciembre Unidad Nacional Roberto Chiabra Javier Bedoya Neldy Mendoza Lunes 22 de diciembre Ahora Nación Alfonso López Chau Luis Villanueva Ruth Buendía Lunes 22 de diciembre Podemos Perú José Luna Gálvez Cecilia García Raúl Noblecilla Lunes 22 de diciembre

Cuatro días después, el último viernes, Avanza País y Fuerza Popular fueron los primeros en solicitar la inscripción de sus planchas, lideradas por el congresista José Williams y la exlegisladora Keiko Fujimori, respectivamente. Alianza Para el Progreso, con la plancha liderada por César Acuña, hizo lo propio el sábado.

El último domingo, el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Un Camino Diferente solicitaron la inscripción de sus fórmulas, lideradas cada una por el exministro Jorge Nieto, el exalcalde Rafael Lópéz Aliaga y la educadora Rosario Fernández.

El lunes por la madrugada, las solicitudes para inscribir las candidaturas presidenciales del marino en retiro Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y del exalcalde de San Juan de Lurigancho Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) fueron registradas por sus respectivos partidos.

Por la tarde, la alianza Unidad Nacional (conformada por el Partido Popular Cristiano, Unidad y Paz y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!) pidió la inscripción como candidato presidencial del congresista Roberto Chiabra. Y cerca a la medianoche, Podemos Perú requitió inscribir sufórmula, liderada por el congresista José Luna. Hasta el cierre de esta nota, esa fue la última solicitud de inscripción de una fórmula registrada en el portal del JNE.

Los partidos pueden presentar 27 listas para diputados y 28 para senadores.

En tanto, los partidos han ido avanzando principalmente con las solicitudes para inscribir a sus listas para el próximo Congreso y para el Parlamento Andino. Allí, cada agrupación puede presentar hasta 56 listas: 27 para diputados por cada distrito electoral, 27 para el Senado por distrito múltiple, una para el Senado por distrito único y una para el Parlamento Andino.

Hasta este lunes por la tarde, el portal del JNE registraba más de 250 listas inscritas, de las cuales solo nueve era para fórmulas presidenciales, seis para el Parlamento Andino y el resto correspondían a listas para el Senado o para la Cámara de Diputados en los distintos distritos electorales.

Algunos partidos, como Perú Libre, Podemos Perú, Cooperación Popular o Ahora Nación, incluso comenzaron a inscribir sus distintas listas parlamentarias antes que sus fórmulas presidenciales.

El registro de estas listas, además, ha permitido conocer a los candidatos invitados o designados que llevan en sus listas al Congreso las agrupaciones políticas.

Las listas son presentadas hasta los juradores electorales especiales bajo la jurisdicción del JNE, cuyo pleno actúa como segunda instancia.

Plazos y demoras

En una conferencia de prensa ofrecida este lunes, las autoridades del JNE indicaron que, si bien el plazo para la presentación de fórmulas y candidatos vence este martes a las 11:59 p.m., se permitirá que los representantes de partidos que hayan iniciado el trámite para la solicitud hasta esa hora lo terminen después.

“Todos aquellos personeros que hubiesen iniciado sesión (en el sistema virtual para solicitar la inscripción) antes de las 11:59 p.m., solo para efectos de culminar el inicio de la presentación de sus fórmulas y listas de candidatos, y siempre y cuando el desarrollo de esta actividad sea permanente, podrán hacerlo hasta las 12 del mediodía del 24 de diciembre”, dijo Yessica Clavijo, secretaria general del JNE.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó también se permitirá culminar con el trámite de la solicitud de forma presencial a los representantes de partidos que hayan acudido dentro del plazo a la sede del jurado electoral.

“Este proceso culmina el 23 de diciembre a las 11:59 p.m; pero los que ya estuvieran conectados a esa hora (en el sistema virtual del JNE) podrán hacerlo hasta el mediodía del día 24. Los que estuvieran en nuestros locales, desplegados a nivel nacional, también podrán culminar el proceso de inscripción hasta la hora que puedan entregar la documentación a través de mesa de partes”, dijo el titular del JNE.

Roberto Burneo, presidente del JNE

Para el abogado José Manuel Villalobos, especialista de Derecho electoral, dejar la inscripción de las fórmulas presidenciales para el último día es una muestra más de que “el peruano espera la última hora para hacer todo, recordemos lo que pasó con la presentación de las alianzas”.

Recordó que, tradicionalmente, los partidos acostumbraban inscribir sus fórmulas de candidatos en el último día “para aprovechar la cobertura mediática cuando se presentaba de manera presencial”. “Ahora también podría ser presencial. Por eso, no me llamaría la atención que este martes, antes del cierre, vayan al local del jurado a presentar sus listas y así poder robar un poco de cámara”, dijo.

Silvia Guevara, también especialista en temas electorales, consideró que la demora probablemente se deba a que los partidos “están revisando y cotejando la información que deben declarar”. Sin embargo, remarcó que “han tenido tiempo suficiente desde el 15 de diciembre". “Interpreto esto como un riesgo que ellos mismos están asumiendo, no es lo ideal. Corren un riesgo alto porque de que pueda haber fallas en el sistema o en el internet, o que el sistema se cuelgue”, consideró.

Más allá de los motivos detrás de la espera hasta el último día, la abogada opinó que esto refleja “improvisación y descoordinación” por parte de los partidos. “La presentación de estas listas a nivel nacional involucre también un nivel de coordinación a nivel, en el caso de los diputados, de las circunscripciones”, señaló.

Villalobos estimó que otro factor puede ser el costo que implica solicitar una inscripción de lista. Según detalló, los partidos deben pagar una tasa de 562 soles por cada fórmula o lista que soliciten inscribir. Teniendo en cuenta que puede ser hasta 57 solicitudes por agrupación (una fórmula presidencial, 55 listas para el Congreso y una para el Parlamento Andino), los gastos totales pueden ser superiores a los S/ 30 mil.

“Los partidos más pequeños deben estar juntando ese dinero para presentar todas sus listas. Yo no sé por qué, si el Estado le da presupuesto al jurado, el jurado tiene que cobrar tanto los partidos”, comentó.

Las elecciones generales están programadas para el domingo 12 de abril del 2026.

Por su parte, Guevara comentó que podemos estar ante casos de dificultades para registrar listas de candidatos al Congreso, ya que conoce casos de precandidatos al Parlamento que han declinado al darse cuenta de toda la información que tenía que consignar. “Muchos se dan cuenta que se van a ver completamente expuestos, por el tema de la transparencia. Entonces, sencillamente lo que hacen es desistirse. Ese es otro supuesto que también se está dando”, dijo.

Villalobos comentó que los jurados electorales que recibieron las fórmulas presidenciales y listas de candidatos tienen un plazo de tres días para pronunciarse respecto a si estas son admisibles. “Si no hay observaciones, se saca la resolución de admisión a trámite y allí se abre el periodo de tachas. Si se observa y se declara inadmisible, se da un plazo para subsanar; luego de eso se publica la admisión y se abre el periodo de tachas”.

En tanto, Guevara recordó que, según el calendario electoral, el 11 de febrero es el plazo máximo para la admisión de listas, teniendo en cuenta que si alguna no es admitida por su jurado electoral en primera instancia, el partido puede apelar ante el pleno del JNE como instancia definitiva. “El 26 de febrero es el plazo máximo para resolver tachas en primera instancia, y en segunda instancia deben resolverse máximo al 13 de marzo”.

Con todo eso, el 14 de marzo es la fecha límite para que todas las candidaturas, sean para la Presidencia, el Congreso o el Parlamento Andino, queden inscritas. “Además, el Jurado Electoral Especial puede excluir a un candidato hasta un día antes de la elección si presenta una sentencia condenatoria en primera instancia”, añadió la especialista.